Песков: Высокопоставленные чиновники не могут иметь недвижимость за границей

У высокопоставленных госслужащих не может быть никакой недвижимости за границей, ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, угрожает ли заграничной недвижимости чиновников и депутатов объявление ряда стран недружественными.

"Высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость, в том числе в Чешской Республике и в США. Поэтому таких просто быть не может. И если у них есть там недвижимость, то, значит, они не высокопоставленные чиновники", - объяснил Песков.

"Если они высокопоставленные чиновники и имеют там недвижимость, то должны прекратить быть высокопоставленными чиновниками. И это забота соответствующих наших ведомств и подразделений администрации президента", - заключил пресс-секретарь главы государства.