Песков заявил об отсутствии ясности по срокам саммита Путина и Байдена

Ничего нового по теме подготовки возможного саммита президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена - в Кремле на данный момент сказать не могут, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нам нечего сообщить по этой теме", - передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о сроках и месте встречи двух президентов.

Напомним, что 13 апреля Путин и Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства. В ходе этой беседы Байден предложил Владимиру Путину провести личную встречу в третьей стране. Ориентировочные сроки саммита - лето этого года.

Главы нескольких европейских государств уже выразили готовность принять участников саммита.