Почему льготную аренду 31 тысячи га земли получила фирма, за которой стоят иностранцы

В Ипатовском районе Ставрополья появился новый агрокомплекс - ООО "Ставропольская Говядина". В представленном инвестпроекте так описывается основной вид его деятельности: "Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы". Естественно, возникают вопросы: что за прочие породы, откуда вдруг взялись буйволы и чью сперму планируется производить? Тем более что в этом районе работает старейший в крае племзавод. Но, может, все дело в конкуренции, а она, как известно, - двигатель экономики. Чем больше игроков на рынке, тем выгоднее в конечном счете потребителям и местным бюджетам. Однако именно конкуренции в данной истории и не видно.

Взять, к примеру, арендную плату за землю, находящуюся в собственности Ставропольского края. Согласно договору, который новосозданное ООО заключило с краевым минимущества, она установлена в размере 198 480,2 рубля в год. Подчеркнем, это плата не за дачные сотки. В аренду переданы пашня, сенокосы и пастбища площадью более 31 тысячи гектаров и кадастровой стоимостью без малого два миллиарда (!) рублей. Иными словами, за грош берут не горсть, а целую гору пятаков.

При этом установленный договором размер платы в 159 раз меньше, нежели мог бы быть. Сумма арендной платы за землю в случае ее предоставления на общих основаниях (без применения льготного порядка) могла бы составить более 47,6 миллиона рублей. И это без учета показателя инфляции, на которую подлежит увеличению размер платы. Иначе говоря, бюджет в течение 19 лет (таков срок аренды участка) будет получать от аренды земли в 159 раз меньше средств, чем мог бы.

Итак, 198 480,2 рубля или 47 635 248 рублей в год - какая плата за аренду больше? Какая из них выгоднее для местного бюджета? Вопросы разве что для первоклассника. У госмужей своя высшая математика. ООО "Ставропольская Говядина" получило земли в аренду без торгов и по самой минимальной цене формально тоже по закону. Есть у местной власти такая возможность - выдавать земельные участки юридическим лицам под 0,01% кадастровой стоимости и без торгов, если речь идет о масштабном инвестиционном проекте, который должен соответствовать необходимым критериям и условиям, установленным законами субъектов РФ.

Другой вопрос: действительно ли инвестпроект "Ставропольской Говядины" настолько масштабен и привлекателен для экономики региона и государственного бюджета? Все ли условия и необходимые критерии были учтены, чтобы распорядиться ценным земельным участком именно таким образом при наличии возможности организовать торги? Может, не было других претендентов на данные сельхозугодья?

Были... Тот же племзавод много лет бьется за право аренды этого участка, который находился в бессрочном пользовании у выкупленного им обанкротившегося сельхозпредприятия. А раз есть желающие побороться за право аренды, то, по общему правилу, объявляют торги. Кто больше предложит, тот и победит. И по-рыночному честно, и для бюджета приличный плюс, и всякие разговоры о необоснованном приоритете земельных прав одних землепользователей по отношению к другим лишаются почвы.

Да и по части конкретных показателей экономической, финансовой и социальной привлекательности инвестпроекта возникает очень много не имеющих ответа вопросов. Даже налоговые платежи ООО едва ли компенсируют в ближайшие годы выпадение бюджетных доходов: на 2020 год общая сумма налоговых платежей от реализации инвестпроекта была запланирована в размере чуть более 14,4 миллиона рублей.

Таким образом, рассматриваемый инвестиционный проект значительно уступает по своей экономической привлекательности общей процедуре предоставления земельных участков в аренду. С другой стороны, по меньшей мере странными выглядят некоторые решения чиновников, благодаря которым новоиспеченная фирма получила существенные преимущества.

Впрочем, может, не такие уж они и странные? При любом раскладе факт остается фактом: стараниями ряда министерств и ведомств выгодоприобретателем от почти бесплатного использования огромного массива сельскохозяйственных угодий стали иностранцы. А именно зарегистрированная в Нидерландах фирма Martinico Beheer I B.V.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ единственным участником ООО "Ставропольская Говядина" (ИНН 2608012564, ОГРН 1192651003885) является ООО Агрофирма "Золотая нива" (ИНН 2635049370, ОГРН 1022602820712). А участники ООО Агрофирма "Золотая нива" - ООО "Агрико" (ИНН 7726301850, ОГРН 1027700215575) - 0,003% и Компания с ограниченной ответственностью Мартинико Бехеер I Б.В. (Martinico Beheer I B.V., Нидерланды) - 99,997%. В свою очередь, единственный участник ООО "Агрико" - компания Martinico Beheer I B.V.

Таким образом, фактическим владельцем ООО "Ставропольская Говядина" является иностранное юридическое лицо, зарегистрированное в Нидерландах, которое в силу закона будет получателем прибыли от использования государственных сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду по такой низкой цене.

И ладно бы речь шла о прямых зарубежных инвестициях в развитие инвестпроекта "Строительство комплекса по воспроизводству и откорму КРС", основой которого призвано стать ООО "Ставропольская Говядина". Но ведь в качестве единственного доказательства возможности финансового обеспечения со стороны новосозданной фирмы был представлен лишь договор инвестирования бизнес-проекта, заключенный с другой дочерней фирмой - ООО "Агрофирма "Золотая нива". То есть по форме вроде верно, а по существу...

Есть и другие немаловажные нюансы. Спорная земля находилась под судебным арестом. Значит, ею нельзя было распоряжаться, что формально могло стать причиной для отказа в рассмотрении любых заявлений о предоставлении участка. Но министерствами по заявлению нидерландского бенефициара в период действия ареста на земельный участок был подготовлен необходимый комплект документов для предстоящего принятия решения о выделении участка в аренду. Ему выдали положительные заключения об отсутствии препятствий для выделения участка в аренду. Когда арест с сельхозугодий был снят и претенденты вновь подали заявки на аренду, то заявление племзавода просто проигнорировали.

Стараниями ряда министерств и ведомств выгодоприобретателем от почти бесплатного использования огромного массива сельхозугодий стали иностранцы

А все ли нормы закона были соблюдены, когда еще до учета изменений границ и площади земельного участка было принято решение о выделении его в аренду "Ставропольской Говядине" без торгов? В период рассмотрения заявления об аренде границы участка подлежали изменению с целью устранения пересечения с автомобильной дорогой. Законом предусмотрено, что в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению, процедуре выделения участка в аренду предшествует предварительное согласование с проведением соответствующих кадастровых работ самим заинтересованным лицом. Однако "Ставропольская Говядина" почему-то и здесь получила возможность оформления договора аренды без проведения указанной процедуры. Пересечение в кратчайшие сроки было устранено по заявлению самого краевого минимущества уже после принятия распоряжения о выделении участка.

Понятно, что все делается исключительно с благими намерениями, в интересах граждан и ради экономической выгоды. В ходу такой, например, аргумент, как отток из края трудоспособного населения. Но молодежь из села бежит. Прежде всего потому, что работы нет. А новая фирма всего лишь даст 105 дополнительных рабочих мест с зарплатой 20,6 тысячи рублей на сотрудника в месяц. Не слишком большой эффект. Зато "экономия" на оплате аренды земли колоссальная и на эту "экономию" можно безбедно жить. Правда, не земледельцам в Ипатовском районе Ставрополья, а бенефициарам в Нидерландах.