Почти 1,3 млн девятиклассников напишут контрольные работы 18-21 мая

С 18 по 21 мая выпускники 9 классов напишут контрольные работы. Участие в них примут почти 1,3 миллиона школьников со всей страны, сообщает Рособрнадзор.

Напомним, ОГЭ-2021 по предметам по выбору в было отменено, вместо этих экзаменов для девятиклассников пройдут контрольные работы:

18 мая - биология, литература, информатика и ИКТ;

19 мая - физика, история;

20 мая - обществознание, химия;

21 мая - география, иностранные языки.

- Писать контрольные работы девятиклассники будут в своих школах, - сообщает Рособрнадзор. - Результат может быть использован при зачислении в профильные классы. Рекомендуется выставление полученной за контрольную работу отметки в классный журнал.

Какие предметы - самые популярные?

Более 428 тысяч выпускников 9 классов выбрали обществознание, почти 266 тысяч - географию, более 230 тысяч - информатику, более 150 тысяч - биологию, почти 70 тысяч - английский язык, 57 тысяч - физику, 47 тысяч - химию, более 14 тысяч - историю, почти 13 тысяч - литературу. Писать контрольную работу по немецкому языку планируют 1134 учащихся, по французскому - 822, по испанскому - 190.