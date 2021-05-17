Подполковника армии США уволили за критику "левацкой повестки"

Острая поляризация вокруг консервативных и либеральных ценностей, захлестнувшая американское общество, докатилась до вооруженных сил США. Наглядным проявлением начавшихся в Пентагоне чисток по идеологическим причинам стало скандальное увольнение офицера, раскритиковавшего "навязываемую армии левацкую повестку", а также публично заявившего о том, что "марксизм проник в военную среду" и разрушает фундамент Америки.

Видимо, укрепляет его, по мнению руководства минобороны США, нетрадиционный во всех смыслах рекламный ролик - он призывает рекрутов в армию и одновременно пропагандирует однополые браки с ЛГБТ-парадами.

Громкое заявление об "угрозе марксизма" на днях прозвучало из уст подполковника космического командования США Мэттью Ломайера. Этот 40-летний командир 11-го дивизиона предупреждения о ракетном нападении, расположенного в штате Колорадо, оказался выпускником философского факультета, который не смог молча наблюдать за насаждением в Америке ультралиберальной повестки. Не на шутку возмущенный происходящим Ломайер написал книгу под тревожным названием: "Неодолимая революция: цель марксизма в завоевании и разрушении американской армии". Удивительно, но поначалу эта литературная инициатива была одобрена вышестоящим начальством, а военные юристы даже не потребовали показать им рукопись для предварительного согласования.

В итоге разразился громкий скандал, ведь действующий офицер американской армии публично подтвердил факт целенаправленного продвижения в армии, федеральных агентствах, университетах и СМИ "антиамериканской идеологии". "Тренировки по разнообразию, инклюзивности и равенству, которые мы получаем в вооруженных силах, основаны на марксизме", - заявил Ломайер в интервью консервативному порталу military.com. Подполковника-интеллектуала возмущает не только взятый либеральными мейнстрим медиа и поддержанный нынешними властями страны курс на "переписывание истории США" путем продвижения нарратива о рабовладельческой сути американского государства, но и вызванная этим фактом растущая поляризация в военной среде.

Стоит ли говорить, что на этом карьера офицера-правдоруба, успевшего прослужить на должности командира дивизиона всего год, быстро закончилась? Как заявили на минувших выходных в минобороны США, Ломайера отстранили от командования "в связи с утратой доверия". Одновременно в Пентагоне инициировали расследование в отношении подполковника в связи с возможным нарушением им запрета на политический активизм в армии США. Впрочем, сам оказавшийся в опале военнослужащий уверен, что никаких правил он не нарушал: "Я написал книгу о конкретной идеологии в надежде на то, что наше министерство обороны вернется к политической нейтральности".

Перца в набирающий обороты конфликт подсыпали несколько представителей республиканской партии, заявившие о несправедливой "мести офицеру-патриоту за правду". "Возмутительно, что подполковника Мэттью Ломайера отстранили от командования из-за высказанных им опасений о продвижении идеологии марксизма в вооруженные силы США", - отметил конгрессмен от штата Колорадо Кен Бак.

Отметим, что это не первый политический скандал вокруг Пентагона в контексте бурлящей в стране дискуссии по спорным моментам в истории США. В прошлом году представители движения "Черные жизни важны" и поддержавшие их политики-демократы потребовали переименовать 10 военных баз на территории страны, названных в честь конфедератов-участников гражданской войны в США. Несмотря на сопротивление предыдущего президента страны Дональда Трампа, при нынешнем хозяине Белого дома Джо Байдене вопрос сдвинулся с мертвой точки, а специально созданная комиссия приступила к предметному изучению этого вопроса.

Показательно, что кадровые репрессии в отношении консервативно настроенных военнослужащих в армии США идут на фоне подчеркнутого продвижения ЛГБТ-повестки в военные и не только ряды. Так, 4 мая Пентагон выпустил рекламный мультяшный ролик про юную девушку-капрала Эмму, которая пошла в армию и стала ракетчицей ПВО. И все бы ничего, если бы не одно "но": в мультике Эмма - выращенный в однополом браке ребенок - наблюдает за тем, как женятся ее матери, посещает гей-парад и заявляет, что "с юных лет отстаивала свободу".

Насколько такая политика укрепляет потенциал американских вооруженных сил - вопрос открытый. Но в том, что "свободы", особенно мнений, среди звездно-полосатых военных при таком прессинге сверху становится все меньше - факт очевидный.