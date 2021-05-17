Исследование показало, что недоношенные мальчики подвержены быстрому старению

Недоношенные мальчики стареют быстрее, чем их сверстники, родившиеся в срок. Это установили ученые университета Макмастера в Канаде, исследовавшие данные о недоношенных младенцев. Работа считается самой продолжительной по времени, ее начало зафиксировано в 1977 года, и только сейчас в журнале Pediatrics опубликованы результаты наблюдений.

Были изучены гены двух групп детей - 45 человек, родившихся с низкой массой тела и 47 - нормально доношенных. Затем ученые сравнили биологический возраст этих людей, когда им исполнилось 30-35 лет. Анализ показал, что в первой группе мальчики стареют на 4,6 года быстрее, чем во второй. Показательно, что эта особенность характерна только для мальчиков; у девочек разницы в возрастных изменениях не выявлено.

Такие данные позволяют предположить, что в процессах старения важную роль играет пренатальное развитие. И именно мальчики, рожденные с низкой массой тела, более восприимчивы к пренатальным стрессам. Ранее было известно, например, что рожденные в возрасте семи месяцев девочки обладают гораздо более высокой выживаемостью, чем мальчики.

Как считают ученые, необходимо наблюдать недоношенных детей на протяжении всей жизни. Они должны более внимательно относиться к своему здоровью: отказаться от вредных привычек, полноценно питаться и соблюдать режим, заниматься физической культурой.