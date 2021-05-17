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17.05.2021 22:27
Рубрика: В мире

Полностью автономный корабль отправится через Атлантику без экипажа

Текст: Андрей Васильев

Полностью автономный корабль совершит революционное путешествие через Атлантический океан без экипажа, предположительно, на следующей неделе. Судно Mayflower-400 проплывет 5630 километров от Плимута в Великобритании до Массачусетса в США, проводя научные эксперименты во время своего путешествия, сообщает ВВС.

Фото: wikipedia.org
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Группа разработчиков утверждает, что этот корабль является первым в мире беспилотным судном, которое пересечет Атлантический океан. Корабль представляет собой тримаран длиной 15 метров, который весит девять тонн. Тримаран автоматизирован от роботизированного руля направления до дизельного генератора, который дополняет его солнечную энергию. В опубликованном релизе Бретт Фанеф, соучредитель благотворительной организации ProMare и вдохновитель проекта Mayflower ("Цветок, распускающийся в мае"), сказал, что океан оказывает "самую мощную силу" на глобальный климат. Восемьдесят процентов подводного мира остаются неизведанными. "Различные поставщики технологий и услуг внесли свой вклад в проект, в нем участвовали сотни людей из таких стран, как Индия, Швейцария и США", - добавил Фанеф.

Автономное судно Mayflower, работающее на базе искусственного интеллекта и солнечной энергии, сможет проводить длительные периоды времени в море, собирая данные об океане. Однако ему, отмечают специалисты, еще предстоит достичь способности плавать в наихудших погодных условиях. Ученые уверены, что автономная лодка "сможет исправиться", "а затем обучиться", как человек, отмечает портал analyticsindiamag.com.

Задержанный из-за пандемии коронавируса, его запуск должен был состояться в прошлом году по случаю 400-летия плавания оригинального корабля Mayflower, который доставил поселенцев из Англии в Северную Америку.

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