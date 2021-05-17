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17.05.2021 20:47
Рубрика: Власть

Правительство выделило 5 млрд рублей на кэшбэк за детские путевки

Текст: Галина Мисливская

В этом году родители смогут вернуть половину стоимости путевки в летние детские лагеря. Распоряжение о выделении на эти цели 5 миллиардов рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт кабмина.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Кешбэк за оплаченные путевки будет автоматически начисляться на карту "Мир". Подробные условия программы утвердят в ближайшее время. В правительстве рассчитывают, что ею смогут воспользоваться более 350 тысяч семей.

Решение принято в рамках поручения президента. В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять здоровью детей, а детский отдых сделать максимально доступным.

Власть Работа власти Госуправление Общество Семья и дети Правительство Отдых детей в летних лагерях

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