Правительство выделило 5 млрд рублей на кэшбэк за детские путевки

В этом году родители смогут вернуть половину стоимости путевки в летние детские лагеря. Распоряжение о выделении на эти цели 5 миллиардов рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт кабмина.

Кешбэк за оплаченные путевки будет автоматически начисляться на карту "Мир". Подробные условия программы утвердят в ближайшее время. В правительстве рассчитывают, что ею смогут воспользоваться более 350 тысяч семей.

Решение принято в рамках поручения президента. В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять здоровью детей, а детский отдых сделать максимально доступным.