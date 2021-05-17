Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети

1. Конкурс "Евровидение-2021"

Первый канал представляет прямые трансляции с конкурса песни "Евровидение-2021", который открывается 18 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), и в котором примут участие представители 39 стран. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал - 22 мая. Начало всех трансляций - в 22:00. Россию на конкурсе в этом году будет представлять певица Манижа с песней "Русская женщина". В Первом Полуфинале (18 мая) участвуют: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина, Мальта. Во Втором Полуфинале (20 мая): Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания. В Финал (22 мая) по правилам конкурса автоматически допущены страны "Большой Пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), Нидерланды (принимающая страна), а также - десятка победителей каждого Полуфинала.

2. Танцевальный проект "DANCE Революция". Новый сезон

Фото: Первый канал

На Первом канале, 23 мая в 19:15. К участию в нем приглашены танцоры различных направлений - от классической хореографии до современного уличного танца. Жюри: Алла Сигалова, Сергей Полунин и Вера Брежнева. Чтобы пройти в финал, участник должен получить от жюри три "да!". Благодаря технологии 360 градусов, проект "DANCE Революция" дает зрителям возможность рассмотреть каждый танец в буквальном смысле со всех сторон. 128 камер, направленных на исполнителя, фиксируют мельчайшие детали и самые зрелищные, кульминационные моменты выступления.

3. Музыкальный проект "Победитель"

На Первом канале 23 мая в 17:35. В нем обещаны невероятные музыкальные дуэли и психологические поединки. Ведущий - Дмитрий Нагиев. Участники проекта не ограничены в музыкальных жанрах. В каждом выпуске восемь конкурсантов проводят между собой музыкальные дуэли навылет до тех пор, пока на сцене не останется только один сильнейший. Выступления участников оценивает совет профессионального жюри, состоящий из 101 человека. В финале шоу победитель получает 3 000 000 рублей.

4. Сериал "Налет-2"

Фото: Первый канал

Новые серии, начиная с пятой. В главных ролях в фильме режиссера Карена Оганесяна Владимир Машков, Александр Паль, Денис Шведов, Лукерья Ильяшенко. На Первом канале 16 мая в 23:00 и 23 мая в 23:10. До майских праздников зрители начали смотреть второй сезон, затем был перерыв и теперь показ сериала возобновляется. Кстати, Первый канал повторит на этой неделе и любимый зрителями сериал режиссера Дмитрий Константинова "Гурзуф". Главные роли в нем сыграли Петр Федоров и Дарья Урсуляк.

5. Сериал "Несмотря ни на что"

Фото: "Россия 1"

На канале "Россия 1", с 17 мая в 21:20. Главная героиня Женя Виноградова ― девушка из профессорской семьи. У нее и подруг Оли и Лены - жизнь течет размеренно, каждую ждет безбедное будущее, светлая дорога в науку. Но все разбивается в жестокие 90-е годы. Девушкам приходится учиться жить заново, и каждая из них приспосабливается к новой реальности по-своему. Для Жени судьба выбирает самый трудный путь, расставляет опасные ловушки и проверяет на стойкость...

6. Документальный фильм "Григорий Чухрай. Верность памяти солдата"

23 мая исполняется 100 лет со дня рождения кинорежиссера Григория Чухрая. В этот день телеканал "Россия-Культура" покажет документальный фильм Ивана Твердовского "Григорий Чухрай. Верность памяти солдата". Лента рассказывает о военной судьбе Чухрая, его первых шагах в кинематографе, мировом успехе и трудностях, о встрече с Федерико Феллини и о том, как появилось Экспериментальное творческое объединение "Мосфильма" Эфир - 23 мая, 20:10. После него - художественный фильм Григория Чухрая "Чистое небо" - 23 мая, 21:20. На Первом канале к дате - фильм "Баллада о солдате" - 22 мая в 14.25.

7. Документальный фильм "Год из жизни хореографа Иржи Килиана"

На "России-К" 23 мая в 23:05. Фильм производства 2019 года рассказывает о знаменитом чешском хореографе, руководителе Нидерландского театра танца (NDT) Иржи Килиане. Балетмейстер выработал особый фирменный стиль, далеко выходящий за рамки классического канона, и обрел репутацию хореографа-философа. Рудольф Нуреев говорил о Килиане, что он превращает метафоры в движения. Повествование в картине ведется самим Килианом. Маэстро рассказывает о путях своего становления, о своих основных постановках, о встречах с талантливыми танцовщиками, об особенностях работы с труппой Нидерландского театра танца.

8. Документальный фильм "Свинцовая оттепель 61-го. Дело валютчиков"

Исторический канал "365 дней ТВ". Лента рассказывает о том, как в ноябре 1960 года Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев прибыл с визитом в Западный Берлин. В городе, разделенном на две части, процветала нелегальная торговля. Хрущев назвал Берлин "спекулятивным болотом". На что получил ответ: наведите сначала порядок у себя - в Москве существует настоящая подпольная валютная биржа. В июле 1961 года в Бутырской тюрьме были расстреляны трое советских миллионеров, сколотивших состояние на незаконном обмене валюты - Ян Рокотов, Владислав Файбишенко и Дмитрий Яковлев...

9. Кинопоказ в эфире Общественного телевидения России

19 мая исполнится 8 лет со дня выхода в эфир Общественного телевидения России. Подарок себе и зрителям - специальный кинопоказ - фильмы, вызвавшие активную общественную дискуссию и ставшие событием не только в российском, но в мировом кинематографе. Будут показаны киноленты "Дурак" режиссера Юрия Быкова, "12" Никиты Михалкова, "Царь" Павла Лунгина, "Левиафан" и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Для их показа канал ОТР изменил привычную сетку и в будни с 17 по 21 мая в 22:05 сформировал вечернюю линейку современного отечественного кино. Общественное телевидение России все фильмы покажет впервые, а "Нелюбовь" и "Левиафан" станут премьерами на российском эфирном телевидении!

10. Сериал "Пакт"

Амедиатека, с 18 мая. Британская детективная драма для ценителей жанра. "Пакт" погружает зрителя в мрачную историю пяти друзей, окутанную смертями и паутиной лжи. Разобраться в этом лабиринте событий и тайн будет непросто. Сценарист сериала Пит МакТиг в прошлом приложил руку к легендарному "Доктору Кто", так что неожиданные повороты сюжета не заставят себя ждать.

11. Драма "Сделано в Италии"

Не забываем о кино. Телеканал "Кинопремьера" впервые на российском ТВ покажет оптимистичную драму о вечном конфликте отцов и детей "Сделано в Италии". Это полнометражный режиссерский дебют актера Джеймса Д"Арси, он же написал сценарий. Эфир 19 мая, 20:30. На Okko эксклюзивно выйдет фильм Александра Домогарова-младшего "Пальма" - до этого его можно было смотреть только в кинотеатрах. В онлайн-кинотеатре Kion с 20 мая - лента "Порочная связь", документальный фильм "Робот, я люблю тебя?", криминальная драма с Анджелиной Джоли и Дэвидом Духовны "Изображая бога" и научная фантастика "Капкан времени".