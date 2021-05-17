Путин наградил разработчиков каналов прицельных систем бронетанков

Президент присвоил государственную премию имени Жукова коллективу разработчиков военных технологий и автору книги о знаменитом полководце Великой Отечественной войны. Указ опубликован на сайте Кремля.

Лауреатами премии в области создания вооружения и военной техники стали начальник главного управления вооружения Вооруженных Сил Анатолий Гуляев, член коллегии Военно-промышленной комиссии Михаил Осыко, гендиректор холдинга "Швабе" Алексей Патрикеев и его заместитель Сергей Попов, замдиректора научно-технического центра - главный конструктор второго направления Красногорского завода им. Зверева Денис Гасилин и директор по науке и инновационному развитию Вологодского оптико-механического завода Алексей Григорьев. Они награждены "за разработку отечественных тепловизионных каналов прицельных систем бронетанкового вооружения и технологий их промышленного производства для обеспечения импортонезависимости РФ".

Премией Жукова в области литературы и искусства отмечен писатель Николай Карташов за книгу "Ватутин" из серии "Жизнь замечательных людей" про талантливого полководца Великой Отечественной войны.