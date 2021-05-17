Путин оценил планы по созданию сети СПГ-заправок

В ближайшее время трасса Санкт-Петербург - Челябинск будет полностью оснащена СПГ-заправками, в том числе и южное направление. Об этом доложил председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он также сообщил, что у компании в Германии уже есть около десяти СПГ-заправок, и в Польше. "Это отлично, потому что это серьезный вклад в развитие "зеленой" энергетики, - отреагировал Путин. "Мы выходим по зарубежным заправкам где-то на две тысячи тонн в месяц, это приличное количество", - сообщил бизнесмен.

"Да, отлично, имея в виду планы декарбонизации экономики в Европе", - оценил президент. Михельсон заметил, что в Германии как раз углеродно-нейтральная заправка. "Супер. У нас такие же строятся?" - спросил Путин. "У нас лучше. Мы строим многопрофильные", - ответил собеседник.