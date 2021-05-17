Новости

Бастрыкин взял на контроль расследование дела о стрельбе охранника по ребенку 20:13
Израиль нанес удар по главному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС 19:38
Похитителей певца Авраама Руссо освободили за истечением срока давности 19:37
Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон 19:19
Патриарх Кирилл: В тюрьмах более тысячи православных храмов и молитвенных комнат 19:17
Для пострадавших в казанской гимназии собрали 73 миллиона рублей 19:16
В Петербурге развернут более 450 новых коек для пациентов с COVID-19 19:04
Росстат: Снижение экономики России в I квартале замедлилось до 1% 19:00
СИЗО "Бутырка" был обесточен в течение часа 18:57
На Дону "Последний звонок" пройдет в офлайн-формате 18:42
Песков заявил об отсутствии ясности по срокам саммита Путина и Байдена 18:31
В 43 года умер российский рэпер Винт 18:29
Сирены воздушной тревоги сработали в ряде городов на юге Израиля 18:27
Госдума 19 мая рассмотрит денонсацию Договора по открытому небу 18:15
В Санкт-Петербурге открыли аллею олимпийских чемпионов 18:15
В Оренбуржье задержали виновника пожара, уничтожившего 310 гектаров леса 18:08
Калининградец получил срок за ложное сообщение о взрыве 18:06
Путин наградил разработчиков каналов прицельных систем бронетанков 18:06
Путин внес в Госдуму соглашение СНГ о сотрудничестве по кибербезопасности 18:04
Умер режиссер "Завтрака с видом на Эльбрус" Николай Малецкий 18:03
Минпросвещения: Досрочно завершать учебный год не планируется 18:02
Корабли Каспийской флотилии вышли на учения с ВМС Казахстана 17:55
В Думе сочли логичным решение ФРГ о продолжении укладки "Северного потока-2" 17:51
Комитет ГД по обороне поддержал денонсацию Договора по открытому небу 17:51
СМИ: США создали секретную армию из 60 тысяч бойцов 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 19:42
Рубрика: Власть

Переход на "зеленый"

Владимир Путин оценил работу по созданию сети заправок на сжиженном газе
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8457)
В ближайшее время трасса Санкт-Петербург - Челябинск будет полностью оснащена заправками со сжиженным природным газом. Строятся они и за рубежом. Это серьезный вклад в развитие "зеленой" энергетики, считает президент. Об этом и других проектах в сфере СПГ Владимир Путин поговорил с председателем правления "Новатэка" Леонидом Михельсоном на встрече в Кремле.
Владимир Путин обсудил с Леонидом Михельсоном перспективы проектов по сжиженному природному газу. Фото: РИА Новости Владимир Путин обсудил с Леонидом Михельсоном перспективы проектов по сжиженному природному газу. Фото: РИА Новости
Владимир Путин обсудил с Леонидом Михельсоном перспективы проектов по сжиженному природному газу. Фото: РИА Новости

В Магнитогорске ввели малотоннажный, на 40 тысяч тонн, завод по сжижению природного газа и последующего использования в качестве газомоторного топлива. "Планируем в ближайшее время закрыть трассу Санкт-Петербург - Челябинск полностью СПГ-заправками, в том числе и южное направление", - сообщил Михельсон. "Заправки строим, в том числе у нас уже в Германии около десяти СПГ-заправок, в Польше", - добавил он.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Абрамченко: Мы ориентированы на предотвращение экологических аварий

"Это отлично, потому что это серьезный вклад в развитие "зеленой" энергетики", - оценил Владимир Путин. "Мы выходим по зарубежным заправкам где-то на две тысячи тонн в месяц, это приличное количество", - сказал Михельсон. "Да, отлично, имея в виду планы декарбонизации экономики в Европе", - кивнул президент. При этом в Германии как раз углеродно-нейтральная заправка, уточнил собеседник. "Супер. У нас такие же строятся?" - поинтересовался Путин. "У нас лучше. Мы строим многопрофильные", - последовал ответ.

Михельсон также рассказал о проекте "Арктик СПГ-2" и создании центра строительства крупнотоннажных сооружений. "Все важно", - заметил Путин. "В прошлом году, несмотря на ковид, нам удалось ввести несколько объектов", - сообщил бизнесмен. В пять-шесть раз увеличен объем геологоразведочных работ. "Флагманский проект "Ямал СПГ" стабильно работает и показывает 114 процентов от проектной мощности", - доложил он. В прошлом году произвели 50 млн тонн, если считать с начала запуска. Пять процентов от мирового производства сжиженного природного газа, уточнил председатель правления компании. Президент поздравил с такими результатами.

В прошлом году и в январе-феврале сделали уникальные рейсы по Северному морскому пути, продолжил докладчик. "И это еще один, а может быть, даже два шага к круглогодичной эксплуатации Северного морского пути. Нам это очень надо, обсуждаем с "Росатомом", с "Росатомфлотом" ледокольным - в 2023 году, все-таки с 2023-го на 2024 год, выйти уже на круглогодичную навигацию", - заявил он. "У них все идет по плану, работа по ледоколам", - заметил Путин. "Должен быть в конце этого года еще один ледокол", - подтвердил Михельсон.

СПГ-заправки делают серьезный вклад в развитие "зеленой" энергетики

Несмотря на пандемию, получилось следовать графику реализации проекта "Арктик СПГ-2", который осуществляется с иностранными партнерами - французскими, китайскими и японскими. Пуск первой линии - 2023 год, второй - 2024 год. Планировали третью линию в 2026 году, но получается ускориться, так что ее можно будет запустить в 2025-м. "Циклопические сооружения", - посмотрел слайды президент. Важно, что на "Ямал СПГ" локализация была примерно 30 процентов, по "Арктик СПГ" можно будет достичь более 50 процентов. "Следующие будут не менее 70", - добавил Михельсон.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Мантуров рассказал о мерах по экологической модернизации предприятий

Строится криогенный стенд, без которого невозможно делать оборудование. "В мире их, по-моему, два, и оба в Америке", - сравнил докладчик. На "Ямал СПГ", например, большие криогенные насосы заказывали у японской компании, и они их испытывали в Америке. А сейчас можно это будет делать в России. "Для испытаний и компрессоров, и насосов, полностью все", - уточнил он. "И дальше расписана локализация - на скольких заводах какой важнейшей техники. Работа движется. Минпром думал, думал, но сейчас включился во все. Ждем от него еще большей помощи, все-таки на НИОКРы надо помогать промышленникам", - заметил Михельсон.

В планах на 2024-2030 годы, возможно, произвести еще четыре линии сжижения общей мощностью более 26 млн тонн. В целом будет 80 тысяч рабочих мест, и плюс еще заказы на "Звезде" - каждый год по пять танкеров, где-то 26-30 танкеров до 2030 года. "Прикинули - где-то 0,15 процента ВВП ежегодно будет приносить только эта стройка", - подсчитал докладчик. К 2030 году загрузка обеспечит 64 млн тонн СПГ, 90 млн тонн грузов по Северному морскому пути, сказал он. В марте было принято постановление правительства с выходом на 140 млн тонн сжиженного природного газа к 2035 году, напомнил председатель правления "Новатэка". "Львиную долю можно будет сделать как раз на этих производствах", - считает он.

Власть Работа власти Президент Компании Нефть и газ НоваТЭК

Главное сегодня

Минпросвещения: Досрочно завершать учебный год не планируется
Путин поручил подумать о повышении требований к психологам
РФ готова оказать содействие Еревану и Баку в вопросе делимитации границы
Путин вернул в наградную систему звание заслуженного ветеринара
Директор ФСИН: В колониях нет мошеннических колл-центров
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы