В ближайшее время трасса Санкт-Петербург - Челябинск будет полностью оснащена заправками со сжиженным природным газом. Строятся они и за рубежом. Это серьезный вклад в развитие "зеленой" энергетики, считает президент. Об этом и других проектах в сфере СПГ Владимир Путин поговорил с председателем правления "Новатэка" Леонидом Михельсоном на встрече в Кремле.

В Магнитогорске ввели малотоннажный, на 40 тысяч тонн, завод по сжижению природного газа и последующего использования в качестве газомоторного топлива. "Планируем в ближайшее время закрыть трассу Санкт-Петербург - Челябинск полностью СПГ-заправками, в том числе и южное направление", - сообщил Михельсон. "Заправки строим, в том числе у нас уже в Германии около десяти СПГ-заправок, в Польше", - добавил он.

"Это отлично, потому что это серьезный вклад в развитие "зеленой" энергетики", - оценил Владимир Путин. "Мы выходим по зарубежным заправкам где-то на две тысячи тонн в месяц, это приличное количество", - сказал Михельсон. "Да, отлично, имея в виду планы декарбонизации экономики в Европе", - кивнул президент. При этом в Германии как раз углеродно-нейтральная заправка, уточнил собеседник. "Супер. У нас такие же строятся?" - поинтересовался Путин. "У нас лучше. Мы строим многопрофильные", - последовал ответ.

Михельсон также рассказал о проекте "Арктик СПГ-2" и создании центра строительства крупнотоннажных сооружений. "Все важно", - заметил Путин. "В прошлом году, несмотря на ковид, нам удалось ввести несколько объектов", - сообщил бизнесмен. В пять-шесть раз увеличен объем геологоразведочных работ. "Флагманский проект "Ямал СПГ" стабильно работает и показывает 114 процентов от проектной мощности", - доложил он. В прошлом году произвели 50 млн тонн, если считать с начала запуска. Пять процентов от мирового производства сжиженного природного газа, уточнил председатель правления компании. Президент поздравил с такими результатами.

В прошлом году и в январе-феврале сделали уникальные рейсы по Северному морскому пути, продолжил докладчик. "И это еще один, а может быть, даже два шага к круглогодичной эксплуатации Северного морского пути. Нам это очень надо, обсуждаем с "Росатомом", с "Росатомфлотом" ледокольным - в 2023 году, все-таки с 2023-го на 2024 год, выйти уже на круглогодичную навигацию", - заявил он. "У них все идет по плану, работа по ледоколам", - заметил Путин. "Должен быть в конце этого года еще один ледокол", - подтвердил Михельсон.

СПГ-заправки делают серьезный вклад в развитие "зеленой" энергетики

Несмотря на пандемию, получилось следовать графику реализации проекта "Арктик СПГ-2", который осуществляется с иностранными партнерами - французскими, китайскими и японскими. Пуск первой линии - 2023 год, второй - 2024 год. Планировали третью линию в 2026 году, но получается ускориться, так что ее можно будет запустить в 2025-м. "Циклопические сооружения", - посмотрел слайды президент. Важно, что на "Ямал СПГ" локализация была примерно 30 процентов, по "Арктик СПГ" можно будет достичь более 50 процентов. "Следующие будут не менее 70", - добавил Михельсон.

Строится криогенный стенд, без которого невозможно делать оборудование. "В мире их, по-моему, два, и оба в Америке", - сравнил докладчик. На "Ямал СПГ", например, большие криогенные насосы заказывали у японской компании, и они их испытывали в Америке. А сейчас можно это будет делать в России. "Для испытаний и компрессоров, и насосов, полностью все", - уточнил он. "И дальше расписана локализация - на скольких заводах какой важнейшей техники. Работа движется. Минпром думал, думал, но сейчас включился во все. Ждем от него еще большей помощи, все-таки на НИОКРы надо помогать промышленникам", - заметил Михельсон.

В планах на 2024-2030 годы, возможно, произвести еще четыре линии сжижения общей мощностью более 26 млн тонн. В целом будет 80 тысяч рабочих мест, и плюс еще заказы на "Звезде" - каждый год по пять танкеров, где-то 26-30 танкеров до 2030 года. "Прикинули - где-то 0,15 процента ВВП ежегодно будет приносить только эта стройка", - подсчитал докладчик. К 2030 году загрузка обеспечит 64 млн тонн СПГ, 90 млн тонн грузов по Северному морскому пути, сказал он. В марте было принято постановление правительства с выходом на 140 млн тонн сжиженного природного газа к 2035 году, напомнил председатель правления "Новатэка". "Львиную долю можно будет сделать как раз на этих производствах", - считает он.