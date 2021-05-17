Путин поручил подумать о повышении требований к психологам

В законодательство могут быть внесены поправки по повышению требований к психологам, опекуны инвалидов получат дополнительную поддержку, а процедура присвоения улицам имен героев Великой Отечественной войны будет ускорена. Такие поручения дал президент по итогам встречи с участниками акции взаимопомощи "Мы вместе".

Правительство при участии общественных организаций и профсоюзов рассмотрит вопрос о возможности установления или повышения требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим психологические услуги гражданам. Если нужно, будут представлены предложения о внесении в законодательство соответствующих поправок.

Также Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о дополнительных мерах соцподдержки людей, которые заботятся о ребенке-инвалиде или инвалиде с детства I группы - если они утратили в связи с трудоустройством право на ежемесячные выплаты.

Совместно с ОНФ и региональными властями до июля кабмин должен посмотреть на практику присвоения наименований улицам в честь героев Великой Отечественной войны и представить предложения о сокращении сроков, исчисляемых со дня их смерти, по истечении которых улицы можно называть в честь героев.

Минтруду совместно с Минздравом при участии общественных организаций поручено до лета рассмотреть вопрос о возможности разработки стандартов иппотерапии - лечения болезней благодаря верховой езде и общению с лошадьми.

Оргкомитету "Победа" нужно обеспечить методическое сопровождение подготовки и проведения в 2021 году акции "Лучи Победы" в городах-героях и городах воинской славы. Также Владимир Путин рекомендовал рассмотреть вопрос о проведении в этих городах такой акции ежегодно, 24 июня.