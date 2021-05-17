Путин поручил ввести учет домашних животных

До декабря кабмин должен внести целый ряд поправок в законодательство. Во-первых, нужно определить особенности владения и распоряжения организациями и муниципальными образованиями безнадзорными животными, включая передачу новым собственникам и установление ответственности. Во-вторых, должен быть учет домашних питомцев, мониторинг состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и единые методики. Кроме того, нужно регламентировать содержание и разведение домашних и диких животных, в том числе это касается клубов и ассоциаций.

Поправки должны коснуться и порядка передачи питомцев в приюты при невозможности содержания, а также изъятия в приюты при ненадлежащем обращении. Будет внедрена система реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью или об угрозе его причинения.

Усовершенствуют и работу с животными без владельцев. Так, введут целевые показатели эффективности мероприятий, в том числе увеличение доли вакцинированных и стерилизованных. Появятся унифицированные нормы для приютов временного и постоянного содержания (в том числе необходимое количество животных, длительность нахождения, потребность в кормах и лекарствах).

Следующий блок поправок относится к формированию ответственного отношения к животным. Речь идет о стимулировании добровольной стерилизации, вакцинации, маркирования домашних питомцев, развитии благотворительной и волонтерской деятельности, разработке просветительских программ.

Правительству совместно с региональными властями поручено рассмотреть вопрос финансового обеспечения соответствующих расходов региональных бюджетов.

Генпрокуратуре президент поручил до сентября проверить соблюдение органами власти и организациями требований законодательства в области ответственного обращения с животными.