Путин создал президентский фонд культурных инициатив

В России появится президентский фонд культурных инициатив. Такой указ подписал Владимир Путин. Новая структура займется поддержкой проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Учредителем фонда будет фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.

Фонд должен проводить конкурсы и по итогам предоставлять гранты на реализацию проектов. В этом году без конкурса он получит 3,5 млрд рублей. Правительство не позднее сентября должно предоставить в безвозмездное пользование недвижимость для размещения фонда.

Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов возглавит первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Его заместителем там будет вице-премьер Татьяна Голикова.