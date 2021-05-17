Путин вернул в наградную систему звание заслуженного ветеринара

Новое почетное звание появилось в России - "Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации". Такой указ подписал президент. Из наградной системы оно исчезло осенью 2010 года. Но теперь Владимир Путин решил его вернуть.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Звание будут получать высокопрофессиональные ветеринары за личные заслуги в оказании своевременной помощи животным с использованием последних достижений науки, современных лекарств и оборудования. Также будет отмечено внедрение передового опыта в области профилактики, диагностики, лечения болезней животных и их реабилитации.
Награждены таким званием могут быть и ветеринары, участвующие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней животных, в обеспечении безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов, защите от общих для человека и животных болезней, в подготовке квалифицированных кадров и др.
Кандидату потребуется стаж не менее 20 лет и отраслевые награды от органов власти. Впрочем, могут быть и исключения.