Путин вернул в наградную систему звание заслуженного ветеринара

Новое почетное звание появилось в России - "Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации". Такой указ подписал президент. Из наградной системы оно исчезло осенью 2010 года. Но теперь Владимир Путин решил его вернуть.

Звание будут получать высокопрофессиональные ветеринары за личные заслуги в оказании своевременной помощи животным с использованием последних достижений науки, современных лекарств и оборудования. Также будет отмечено внедрение передового опыта в области профилактики, диагностики, лечения болезней животных и их реабилитации.

Награждены таким званием могут быть и ветеринары, участвующие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней животных, в обеспечении безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов, защите от общих для человека и животных болезней, в подготовке квалифицированных кадров и др.

Кандидату потребуется стаж не менее 20 лет и отраслевые награды от органов власти. Впрочем, могут быть и исключения.