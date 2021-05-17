Путин внес в Госдуму соглашение СНГ о сотрудничестве по кибербезопасности

Президент внес на ратификацию в Госдуму соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий в СНГ. Текст есть в думской электронной базе.

Документ был подписан в сентябре 2018 года в Душанбе и нацелен на практическое взаимодействие компетентных органов стран СНГ для эффективного предупреждения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений в сфере IT.

Это и обмен информацией о преступлениях и причастных к ним, и исполнение запросов о содействии в представлении сведений для расследования, и проведение скоординированных операций.