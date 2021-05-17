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17.05.2021 12:07
Рубрика: Происшествия

Более 10 тысяч домов остаются без света в ЦФО и ПФО

Текст: Антон Валагин (Иваново)

Сильные грозы и ветер стали причиной отключения электроснабжения порядка 10 тысяч жилых домов с населением около 30 тысяч человек в трех регионах Центральной России и Приволжья.

В Ярославской области введен режим ЧС в городе Любим

- 15 мая после ливней и порывистого ветра скоростью до 30 метров в секунду были зафиксированы перебои с энергоснабжением 56,4 тысячи жилых домов с населением более 149 тысяч человек. Повалено свыше 2,6 тысячи деревьев, повреждены кровли 571 здания и 32 автомобиля. Один человек погиб, еще восемь пострадало, - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

По состоянию на утро понедельника без света остаются почти 10 тысяч домов в 455 населенных пунктах Ивановской, Костромской и Нижегородской областей. Восстановить им энергоснабжение планируется к 23 часам. На ликвидации аварий работают 628 человек и 202 единицы техники.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье ЦФО Ивановская область ЦФО Костромская область ПФО Нижегородская область

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