Более 10 тысяч домов остаются без света в ЦФО и ПФО

Сильные грозы и ветер стали причиной отключения электроснабжения порядка 10 тысяч жилых домов с населением около 30 тысяч человек в трех регионах Центральной России и Приволжья.

- 15 мая после ливней и порывистого ветра скоростью до 30 метров в секунду были зафиксированы перебои с энергоснабжением 56,4 тысячи жилых домов с населением более 149 тысяч человек. Повалено свыше 2,6 тысячи деревьев, повреждены кровли 571 здания и 32 автомобиля. Один человек погиб, еще восемь пострадало, - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

По состоянию на утро понедельника без света остаются почти 10 тысяч домов в 455 населенных пунктах Ивановской, Костромской и Нижегородской областей. Восстановить им энергоснабжение планируется к 23 часам. На ликвидации аварий работают 628 человек и 202 единицы техники.