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17.05.2021 00:00
Рубрика: Общество

Сердечный законодатель

Национальному медицинскому исследовательскому центру сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева - 65 лет
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8456)
Шестьдесят пять лет - не самая крупная и, выходит, не самая значимая дата? Но только не в данном конкретном случае. И не только потому, что болезни сердца и сосудов самые распространенные в мире, что именно они десятилетиями держат первенство по внезапным летальным исходам. А потому, что к своему "некруглому" юбилею Бакулевский пришел как всемирно известный сердечный законодатель. Именно так. Именно законодатель. И его цифры тому свидетельство.
Всемирно известный Дом сердца - Бакулевский центр сердечно-сосудистой хирургии, которому сегодня 65 лет. Фото: Станислав Красильников / ТАСС Всемирно известный Дом сердца - Бакулевский центр сердечно-сосудистой хирургии, которому сегодня 65 лет. Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Всемирно известный Дом сердца - Бакулевский центр сердечно-сосудистой хирургии, которому сегодня 65 лет. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За последние пять лет в центре пролечены более 110 тысяч больных. Проведено 62 443 операции. В том числе 23 350 - в условиях искусственного кровообращения. Реабилитационное послеоперационное лечение здесь прошли пять тысяч детей с различными врожденными пороками сердца. Каждый год специалисты центра консультируют 25 тысяч больных. Остановлюсь... Тем более что комментариев не требуется.

Фото: Евгения Смолянская
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Сегодня Бакулевский - крупнейший лечебно-диагностический, реабилитационный, научный, учебный и производственный комплекс. Безусловно, цифры говорят сами за себя. Однако, наверное, цифры были бы иными, если бы не было у Бакулевского мощнейшей притягательной силы. Да, лучшее, самое современное оборудование. Как говорят, мощнейшая материальная база. Но и это не самое главное. Человек, у которого "сердце прихватило", стремится к лучшему специалисту, к самому авторитетному. Именно такие прижились в Бакулевском. И само имя центра дорогого стоит.

Александр Николаевич Бакулев - из выдающихся хирургов ХХ века. Именно он в 1956 году создал в Москве первый в мире Институт грудной хирургии, который в 1961 году переименовали в институт сердечно-сосудистой хирургии.

Александр Николаевич Бакулев. Фото: РИА Новости

Одно короткое отступление. Когда-то инфаркт миокарда лечили полным покоем. Пациент долго-долго лежал и ждал... Когда сердце вернется к жизни или... "Или" было нередко. И случилось так, что родственника настиг инфаркт. Сказали, что увезли его в Институт грудной хирургии. Признаюсь, удивило, что с инфарктом пациент попал в хирургическую клинику. Причем здесь хирургия? Поехала навещать. Родственник встретил меня в коридоре института и с гордостью продемонстрировал небольшую наклейку в районе груди: его прооперировали по поводу инфаркта, готовили к выписке. И это было сделано в том самом институте, который стал Бакулевским центром.

Владимир Иванович Бураковский. Фото: Роман Денисов/ТАСС

После смерти Александра Николаевича Бакулева учреждение возглавлял его последователь, выдающийся хирург, организатор здравоохранения, академик Владимир Иванович Бураковский. Именно Владимир Иванович начал строительство в районе Рулевского шоссе нового здания центра, ныне всемирно известного сердечного законодателя. С 1992 по 2019 год Бакулевский возглавлял блистательный ученик и последователь Владимира Ивановича академик Лео Антонович Бокерия. Заметили? К руководству этого уникального учреждения не приходят люди со стороны. Только свои, те, кто отдал себя сердечному законодательству. Вот и ныне рулит им местный, свой академик, известнейший специалист в области кардиологической аритмологии Елена Зеликовна Голухова.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Сердечников предложили обеспечивать бесплатными лекарствами в течение двух лет

Развитие кардиохирургии, создание уникальных технологий, диагностики и лечения врожденных и приобретенных заболеваний сердца и новорожденных, и людей преклонного возраста основано на опыте не одного поколения ученых и врачей. Юбилейный год выдался сложным: сказалась проклятая пандемия. Центр работал с особым напряжением. Справился. Сложно даже обозначить все направления в исследованиях и лечении сердца и сосудов, которые обошел бы стороной Бакулевский, известный постоянным сотрудничеством врачей и ученых разных специальностей. А результаты исследований, полученных впервые в мире по проблеме диагностики и лечения пациентов с COVID-19, чрезвычайно злободневны.

Бакулевский известен проведением дистанционных консилиумов, научно-практических мероприятий с применением телемедицинских технологий. Значит, дистанционно идет наблюдение за тяжелыми кардиохирургическими пациентами. Здесь уникальные выездные врачебные бригады. В разных регионах страны они вместе с местными специалистами консультируют пациентов, проводят более двухсот выездов в год. Нынешняя пандемия не повлияла на график их работы. Бакулевский - это лечение попавших в сердечно-сосудистую беду от нуля и до самых преклонных лет жизни. Сегодня в Бакулевском традиционные майские научно-практические советы: по весне подводятся итоги, обсуждаются планы.

Бакулевский - это лечение попавших в сердечно-сосудистую беду от нуля до самых преклонных лет жизни

"Российская газета" традиционно дружит с Бакулевским. Его специалисты не однажды приходили на помощь нам и нашим читателям. Отказов никогда и никому. Это тоже кредо Бакулевского.

С юбилеем, Бакулевский центр!

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