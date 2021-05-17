Движение по мосту на участке Каланчевская - Курский полностью открыто

Открылось движение по обновленному автомобильному путепроводу на улице Казакова, расположенному на участке Каланчевская - Курский вокзал. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Как сообщает пресс-служба, после реконструкции длина путепровода увеличилась в два раза - с 21,5 до 42 метров, что позволит проложить под ним два новых главных пути для пропуска дополнительных поездов МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожная".

Отмечается, что во время реконструкции были полностью обновлены конструктивные элементы моста. Для пешеходов были проложены тротуары, которые от проезжей части отделяют высокие бордюры. Кроме того, мост оборудовали пандусом для удобства маломобильных граждан.

Всего на Комсомольской площади будет построено три путепровода с девятью арочными конструкциями. По окончании реконструкции участка Каланчевская - Курский вокзал будет проведено благоустройство территории возле железнодорожной линии, высажено свыше 550 деревьев и кустарников, уложено 35 тысяч квадратных метров газона.