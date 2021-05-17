Новости

Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с ЧЕ по футболу 21:37
Евгений Попов: Необходимо как можно скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в Западном округе 21:28
В США на свободу вышли два брата отсидевшие 30 лет по ложному обвинению 21:19
МГРО "Единой России": Число заявок на участие в праймериз увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом 21:19
Галявиева направят в НИИ Сербского для психиатрической экспертизы 21:19
Опрос: Большинство немцев ждут перемен в политике правительства 21:12
Светлана Разворотнева: Доступный паркинг - не мечта, а необходимость 21:07
Аэродром на Земле Франца-Иосифа сможет принимать стратегические бомбардировщики 20:59
Турции предложили присоединиться к платформе "Путешествую без COVID-19" 20:49
В армии вакцинировали почти 834 тыс. человек 20:48
Правительство выделило 5 млрд рублей на кэшбэк за детские путевки 20:47
Бастрыкин взял на контроль расследование дела о стрельбе охранника по ребенку 20:13
Израиль нанес удар по главному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС 19:38
Похитителей певца Авраама Руссо освободили за истечением срока давности 19:37
Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон 19:19
Патриарх Кирилл: В тюрьмах более тысячи православных храмов и молитвенных комнат 19:17
Для пострадавших в казанской гимназии собрали 73 миллиона рублей 19:16
В Петербурге развернут более 450 новых коек для пациентов с COVID-19 19:04
Росстат: Снижение экономики России в I квартале замедлилось до 1% 19:00
СИЗО "Бутырка" был обесточен в течение часа 18:57
На Дону "Последний звонок" пройдет в офлайн-формате 18:42
Песков заявил об отсутствии ясности по срокам саммита Путина и Байдена 18:31
В 43 года умер российский рэпер Винт 18:29
Сирены воздушной тревоги сработали в ряде городов на юге Израиля 18:27
Госдума 19 мая рассмотрит денонсацию Договора по открытому небу 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 21:28
Рубрика: Власть

Евгений Попов: Необходимо как можно скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в Западном округе

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Анна Железняк Фото: Анна Железняк
Фото: Анна Железняк

Комиссия во главе с Владимиром Ресиным проинспектировала ход строительных работ при возведении храмовых комплексов на западе Москвы. В совещании по реализации программы строительства новых храмов приняли участие председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и тележурналист Евгений Попов.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Собянин открыл Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы

"Западная префектура - одна из территорий Москвы, где активно идет храмовое строительство и реставрация. Многие из возведенных церквей - настоящие шедевры современного зодчества. Кроме того, каждый новый храмовый комплекс - центр не только религиозной, но и духовно-просветительской жизни района, по факту социальный объект. Благодаря самоотверженности местных жителей, москвичи обретают в шаговой доступности храмы, где у всех есть возможность бесплатно научиться ремёслам, музыке и пению, изучить иностранные языки", - отметил Владимир Ресин.

В свою очередь Евгений Попов констатировал, что Программа строительства храмов является ответом на запрос жителей Москвы. "Город разрастается, но в некоторых районах храмов практически нет. А людям необходимы церкви в шаговой доступности. Вместе с тем, при благоустройстве прилегающих территорий надо в обязательном порядке учитывать мнение жителей. Искать площадки для обсуждения, которым доверяет максимальное число людей", - уверен тележурналист.

Владимир Ресин также рассказал, что в настоящее время в рамках Программы-200 на территории Западного округа Москвы построено 10 православных храмов. Еще 9 строятся, 4 находятся в стадии проектирования.

"В ХХ столетии в нашей столице многие церкви были разрушены, и в Москве к началу третьего тысячелетия катастрофически не хватало храмов. А ведь так важно, чтобы человек имел возможность прийти в храм, стать его прихожанином, обрести духовника", - уверен Леонид Слуцкий.

Фото: Пресс-служба столичного метрополитена
Собянин: Парк поездов столичного метро будет самым молодым в Европе и США

В свою очередь, Евгений Попов обратил внимание на неудовлетворительное состояние многих объектов культурного наследия в стране. "Не все владельцы или арендаторы добросовестно относятся к исполнению своих обязанностей по содержанию таких объектов. Поэтому существует угроза фактической утраты многих памятников. А ведь это основа для дальнейшего духовного развития общества. Вместе с активистами ЗАО мы проводим встречи на территории объектов, собираем подписи в их защиту, готовим коллективные обращения в органы власти", - рассказал журналист.

Евгений Попов обратился к Владимиру Ресину с предложением поддержать просьбу жителей районов Кунцево и Фили-Давыдково и обратить внимание властей на судьбу разрушающихся храмов. "Речь идет о Храме Божией Матери "Знамение" в Кунцеве и Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, относящихся к архитектурному наследию Нарышкиных, - отметил журналист. - Дождутся ли они своего возрождения? И как скоро? Надеюсь, что совместными усилиями мы изменим ситуацию к лучшему".

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин поручил ввести учет домашних животных
Оперштаб не подтвердил данные о продлении приостановки авиасообщения с Турцией
Минпросвещения: Досрочно завершать учебный год не планируется
Путин поручил подумать о повышении требований к психологам
РФ готова оказать содействие Еревану и Баку в вопросе делимитации границы
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы