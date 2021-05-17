Евгений Попов: Необходимо как можно скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в Западном округе

Комиссия во главе с Владимиром Ресиным проинспектировала ход строительных работ при возведении храмовых комплексов на западе Москвы. В совещании по реализации программы строительства новых храмов приняли участие председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и тележурналист Евгений Попов.

"Западная префектура - одна из территорий Москвы, где активно идет храмовое строительство и реставрация. Многие из возведенных церквей - настоящие шедевры современного зодчества. Кроме того, каждый новый храмовый комплекс - центр не только религиозной, но и духовно-просветительской жизни района, по факту социальный объект. Благодаря самоотверженности местных жителей, москвичи обретают в шаговой доступности храмы, где у всех есть возможность бесплатно научиться ремёслам, музыке и пению, изучить иностранные языки", - отметил Владимир Ресин.

В свою очередь Евгений Попов констатировал, что Программа строительства храмов является ответом на запрос жителей Москвы. "Город разрастается, но в некоторых районах храмов практически нет. А людям необходимы церкви в шаговой доступности. Вместе с тем, при благоустройстве прилегающих территорий надо в обязательном порядке учитывать мнение жителей. Искать площадки для обсуждения, которым доверяет максимальное число людей", - уверен тележурналист.

Владимир Ресин также рассказал, что в настоящее время в рамках Программы-200 на территории Западного округа Москвы построено 10 православных храмов. Еще 9 строятся, 4 находятся в стадии проектирования.

"В ХХ столетии в нашей столице многие церкви были разрушены, и в Москве к началу третьего тысячелетия катастрофически не хватало храмов. А ведь так важно, чтобы человек имел возможность прийти в храм, стать его прихожанином, обрести духовника", - уверен Леонид Слуцкий.

В свою очередь, Евгений Попов обратил внимание на неудовлетворительное состояние многих объектов культурного наследия в стране. "Не все владельцы или арендаторы добросовестно относятся к исполнению своих обязанностей по содержанию таких объектов. Поэтому существует угроза фактической утраты многих памятников. А ведь это основа для дальнейшего духовного развития общества. Вместе с активистами ЗАО мы проводим встречи на территории объектов, собираем подписи в их защиту, готовим коллективные обращения в органы власти", - рассказал журналист.

Евгений Попов обратился к Владимиру Ресину с предложением поддержать просьбу жителей районов Кунцево и Фили-Давыдково и обратить внимание властей на судьбу разрушающихся храмов. "Речь идет о Храме Божией Матери "Знамение" в Кунцеве и Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, относящихся к архитектурному наследию Нарышкиных, - отметил журналист. - Дождутся ли они своего возрождения? И как скоро? Надеюсь, что совместными усилиями мы изменим ситуацию к лучшему".