МГРО "Единой России": Число заявок на участие в праймериз увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом

Важной победой назвал подготовку к праймериз секретарь Московского городского реготделения партии Андрей Метельский. Он сообщил: "В этот раз на 40% больше заявок, чем пять лет назад, в 2016 году. Больше 60% претендентов не состоят в рядах "Единой России". Это либо сторонники партии, либо беспартийные кандидаты. Заявок от кандидатов младше 35 лет - больше 30%. Для сравнения: кандидаты старше 65 лет составляют лишь 4,3%. Это значит, что процедура предварительного голосования стала в разы конкурентнее. Отбор кандидатов будет по-настоящему народным. И самое главное - мы смогли привлечь активную молодежь, которая заинтересована в том, чтобы менять жизнь в своей стране к лучшему. Легитимными способами. Это важная победа".

Отмечается также, что по предварительным итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании "Единой России", впервые более половины кандидатов - беспартийные. Всего на участие в процедуре подано 7 тыс. 636 заявлений.

В свою очередь председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин в ходе брифинга 17 мая сообщил, что почти 35% участников предварительного голосования - это молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов - 41 год.

"Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа избирателей Российской Федерации - это чуть больше 4 млн - те, кто заявил себя в выборщики. Более 7 тыс. заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от "Единой России" на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму", - цитирует пресс-служба Карелина.

Он также добавил, что каждый третий участник процедуры - представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования - 14,5%, муниципальных служащих почти 10%. При этом только каждый четвертый - действующий депутат, и лишь 4% - депутаты действующего созыва Госдумы.

"Больше половины - 51,2% - те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования", - уточнил Карелин.

Более того, он выделил общественников, которые откликнулись на призыв президента Владимира Путина участвовать в выборах. Каждый третий кандидат предварительного голосования "Единой России" - волонтер, так или иначе принимавший участие в борьбе с пандемией.

"В Москве мы зарегистрировали 589 заявок от кандидатов. Регистрацию прошли 425 претендентов. В Госдуму зарегистрировано 458 заявок. 238 претендентов поборются за попадание в партийный список "Единой России", 220 - хотели бы выдвигаться на выборы по одному из 15 одномандатных округов города, - подчеркнул Метельский.

По его словам, самая "горячая" борьба кандидатов ожидается в Центральном избирательном округе Москвы №208 (29 заявок), а также в Черемушкинском округе №209 (21 заявка) и Нагатинском №201 (20 заявок). По Ховринскому округу №207 поступило восемь заявок от кандидатов, в Тушинском №206 - девять заявок.

Карелин в свою очередь напомнил, что предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей страны и "Единая Россия" полностью обеспечила легитимность и безопасность процедуры.

Председатель оргкомитета рассказал, что были зафиксированы попытки дискредитировать предварительное голосование через регистрацию избирателей с помощью "ворованных" аккаунтов. Все они оперативно пресекаются, а о каждом факте партия сообщает в правоохранительные органы.

"Регистрация избирателей продлится до 28 мая - о своем желании выбрать кандидата, который представит "Единую Россию" на выборах в Госдуму в сентябре уже заявили 4,8 млн человек или почти 5% избирателей страны. "Единая Россия" - единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели - участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале "Госуслуги". Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму утвердит съезд", - уточняется в материалах МГРО.