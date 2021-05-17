Начались съемки фильма о поэтессе Нике Турбиной

В Москве начались съемки фильма "Ника" о поэтессе Нике Турбиной, прославившейся, когда ей было 7 лет. Прожила талантливая девочка мало, но ярко. Роль Ники исполняет актриса Лиза Янковская. Анна Михалкова играет мать Ники. Также в фильме снимались Иван Фоминов, Вита Корниенко и другие. Режиссер - дебютант Василиса Кузьмина, выпускница школы "Индустрия". Автор сценария - Юлия Гулян, совместно с Василисой. Художественными руководителями и продюсерами картины являются Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Федор Бондарчук, а фильм делают "Водород", Art Pictures Studio и "НМГ Студия".

Создатели говорят, что как и любая попытка художественного осмысления биографии реального человека, фильм "Ника" не обойдется без элементов художественного вымысла. Некоторые персонажи, сцены и диалоги являются результатом творчества команды создателей картины.

Процитируем синопсис, он прислан в редакцию "РГ": "Ника Турбина провела детство с мамой в разъездах по всему Советскому Союзу, читая свои стихи. Гастроли, встречи с благодарными любителями поэзии, богемные вечеринки и знакомства со знаменитостями - она была вундеркиндом, самой юной советской поэтессой, поражавшей читателей недетской грустью и пронзительностью строк. В конце 90-х Нике уже 27: детство давно кончилось, Советского Союза не существует, но главное - она больше не может писать стихи - вдохновение давно не приходит. Она по-прежнему живет с матерью, уже лечится от алкоголизма и пытается разобраться в себе - куда исчез тот ее "голос", почему она больше не чувствует материнской любви и сможет ли когда-то быть счастлива, как все? Знакомство с веселым и независимым Иваном, который отказался от многообещающей карьеры дипломата, дает Нике надежду на это счастье".

А вот как отзываются о будущей картине члены съемочной группы.

Анна Михалкова: "К таким проектам подходишь с большой осторожностью и сомнением в себе: они всегда требуют серьезной отдачи и мастерства. Но вместе с тем, получить такую роль для любого артиста - подарок. И здесь особенно важна команда, окружение. На "Нике" это профессионалы, несмотря на довольно юный возраст хорошо понимающие, что они делают. По уровню подготовленности и вовлеченности Василиса может конкурировать с более опытными режиссерами, хотя это ее дебютная картина. Мне импонирует ее творческий подход, где все вовлечены в процесс. Я рада, что у нас была возможность погрузиться в материал, репетировать, работать со сценарием, и всем вместе услышать тот киноязык, который диктует это кино".

Лиза Янковская: "Моя героиня еще ребенком завоевала славу, к которой люди идут всю жизнь. И также рано все для нее закончилось - мир, в котором она жила, оказался фикцией. И поэтому это, прежде всего, история девочки, у которой не было детства. Потеряв популярность, она всю жизнь искала свой утраченный "голос", который сделал ее в детстве звездой. Для меня этот поиск - самое интересное в моей героине. И, конечно, тема взаимоотношений с матерью, с семьей. Потому что это вечная тема и в той или иной степени она касается каждого".

Федор Бондарчук: "Интересно отметить, что большая часть креативной команды, которая работает над картиной - девушки. И это не просто следование трендам мирового кинематографа. Наша история о сложных взаимоотношениях между дочерью и матерью. О тонком микрокосмосе между девочкой, которая слишком рано повзрослела и женщиной, которая слишком поздно это поняла. Кому как не девушкам эту историю писать и воплощать на экране?".