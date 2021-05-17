"Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа" - так в этом году называются XXIX Международные образовательные чтения. Открывая их, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заметил, что "чтения - крупнейший церковно-общественный форум. Они являются не только частью православного образования, но и переосмыслением с позиции православного мировоззрения вопросов науки, культуры и мировоззрения". Он возглавил чтения, которые проходят по 17 направлениям. Слушателей ждут свыше 140 мероприятий. Среди них - встречи учителей, молодежный форум, конференции и семинары по философии, богословию, истории Победы и другим.

"Особенность форума заключается в том, что это площадка для разговора о смыслах и о целеполагании", - заметил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Говоря о роли и значении личности Александра Невского, которому посвящены в этом году чтения, Владимир Легойда отметил, что великий князь "определил и во многом заложил основы будущей России как суверенного, многонационального и многорелигиозного государства".

Он добавил, что Невский имеет не только историческое значение, но и символическое: единственная общая награда наградных систем Российской империи, Советского Союза и новой России - орден Александра Невского.

Важная часть чтений - парламентские встречи. "Мы вместе с Русской православной церковью ищем пути, по которым должна пойти страна, чтобы ее граждане чувствовали себя благополучно, чтобы те проблемы, которые сегодня есть в обществе, были решены, - заметил зампред Госдумы Петр Толстой. - И чтения в этом смысле несут и принесут новые идеи".