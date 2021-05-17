Поисковики нашли в Тульской области останки 27 советских солдат

Отряды Поискового движения России (ПДР) обнаружили и подняли из двух ранее неизвестных могил останки 27 советских солдат времен Великой Отечественной войны. Они погибли в Белевском районе Тульской области в 1942 году. Имя одного из бойцов удалось установить. Об этом сообщает сайт Поискового движения России.

"Имя одного бойца достоверно установлено по медальону - Павел Андреевич Ульяшин из Калужской области, - рассказал руководитель регионального поискового отряда "Штурм" Михаил Булдаков. - Мы нашли еще один солдатский медальон, его пока не расшифровали". По словам Булдакова, захоронения обнаружены в районе села Дольцы Белевского района. В них похоронены погибшие в 1942 году бойцы 356-й стрелковой дивизии. "На останках есть большое количество осколочных повреждений", - отметил Булдаков.

Личность еще одного красноармейца установлена по военному информационному донесению. Однако, чтобы исключить ошибку, решено провести ДНК-экспертизу. "У него живы обе дочери, живут в Самарской области. Там поисковый отряд "Память" там занимается вопросом забора образцов ДНК", - добавил поисковик.

Справка "РГ"

Город Белев и Белевский район Тульской области были оккупированы фашистами в конце октября 1941 года. Оккупация Белева длилась 68 суток. Город был освобожден к середине июля 1943 года. В Белевском районе расположено более пятидесяти братских и одиночных могил советских воинов.