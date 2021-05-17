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17.05.2021 21:07
Рубрика: Экономика

Светлана Разворотнева: Доступный паркинг - не мечта, а необходимость

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Сергей Харламов Фото: Сергей Харламов
Фото: Сергей Харламов

Бесплатные места в гаражных комплексах Москвы для владельцев снесенных гаражей и льготных групп населения предлагает обеспечить член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева. О своей инициативе она рассказала в ходе организованного ею автопробега "За доступный гараж", который прошел в Москве 17 мая. Мероприятие призвано привлечь внимание градостроителей к нарастающей проблеме нехватки доступных мест для парковки машин.

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- Нужно убедить органы власти в том, что необходимо решать проблему нехватки парковок в больших городах. Мы не сможем пересадить москвичей на общественный транспорт одномоментно. Скопление машин во дворах просто опасно: экстренные службы и спецтехника не могут проехать, периодически доходит до драк и стрельбы в борьбе за место парковки, - заявляет правозащитница.

Выход из ситуации она видит в строительстве многоуровневых паркингов, при совместном участии бюджета и бизнеса. Для москвичей, чьи гаражи были снесены, а также для льготников места в них должны быть бесплатными. Остальные москвичи смогут приобрести машино-место по 150-300 тысяч рублей. Также она требует сделать обязательными к исполнению стандарты обеспечения жилых кварталов дорожно-транспортной и социальной инфраструктурой.

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