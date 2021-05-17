Уголовное дело экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня прекращено

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня прекращено в связи с истечением сроков давности. Об этом сообщил адвокат экс-главы региона Мурад Мусаев. Соответствующее решение, по словам защитника, принял в понедельник Тверской райсуд города Москвы. Отмечается, что мера пресечения в виде подписки о невыезде с бывшего губернатора снята, а уголовное преследование в отношении двух других фигурантов этого дела также прекращено.

Михаил Мень обвинялся в присвоении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, совершенном, по версии следствия, в 2011 году. По делу по части 4 статьи 160 УК РФ были привлечены в качестве обвиняемых также бывший первый зампредседателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.

По версии следствия, в 2011 году губернатор Ивановской области Михаил Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу "в целях хищения бюджетных средств, выделенных в качестве кредита из Министерства финансов для поддержки области".

По указанию Меня в адрес ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 миллионов рублей. "Указанные денежные средства на следующий день были похищены", - говорилось в сообщении СК России.

Михаил Мень также работал аудитором в Счетной Палате России (после губернаторства), а до назначения главой региона был заместителем мэра Москвы в бытность им Юрия Лужкова.