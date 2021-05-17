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17.05.2021 03:54
Рубрика: Экономика

В Финуниверситете назвали города с самым высоким риском потери работы

Текст: Ольга Игнатова
Россияне стали чаще испытывать страх потери работы. По итогам апрельских замеров, проведенных экспертами Финансового университета при правительстве РФ, опасения, связанные с угрозой потери работы, намного превышают уровень января-марта.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Согласно данным Росстата, успешным периодом на рынке труда в России стал 2018 год, в течение которого число занятых в экономике постоянно росло. Но с января 2019 года помесячная динамика занятости стала отрицательной - практически без перерывов вплоть до сегодняшнего дня месячное число занятых снижается против аналогичного периода прошлого года. Так, по итогам первого квартала 2021 года среднее число занятых в экономике составило 70,8 миллиона человек против 72,1 миллиона в первом квартале 2018 года. В марте 2021 года число занятых составило 71 миллиона человек против 71,4 миллиона год назад.

Фото: REUTERS
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"В 2017-2019 годах, согласно данным наших исследований, доля россиян, которые видят риск остаться без работы в результате сокращений, реорганизации или закрытия предприятий, держалась в интервале от 8% до 17%. Во втором квартале 2020 года она достигла 24%, однако в третьем квартале доля тех, кто боится потери рабочего места из-за кризиса, снизилась до 12%. В четвертом квартале, на фоне второй волны коронавирусной инфекции и опасений за будущее экономики, страхи безработицы снова стали расти и доля населения, охваченного этими опасениями, достигла 21%. В первые месяцы 2021 года опасения потерять работу снова отступили, однако по итогам исследований, проведенных в апреле, мы наблюдаем новый подъем напряженности рынка труда. Сегодня 23% работающих жителей крупных и средних городов с населением более 250 тысяч человек видят для себя более или менее существенные риски безработицы из-за сокращений, реорганизаций, или закрытия предприятий", - пояснил итоги анализа напряженности на рынке труда директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

По его словам, среди городов, в которых, по мнению их жителей, существует наибольший риск увольнений и сокращений, Орел, Барнаул, Хабаровск, Саратов, Оренбург, Иркутск, Ижевск, Чита, Екатеринбург.

А вот меньше всего население беспокоится о потере работы в следующих городах: Сочи, Иваново, Набережные Челны, Рязань, Тамбов, Грозный, Новокузнецк, Севастополь, Йошкар-Ола, Тольятти.

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