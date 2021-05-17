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17.05.2021 00:22
Рубрика: Общество

Побеждают недуг

В Ярославле делились опытом лучшие онкологи страны
Текст: Антон Валагин (Ярославль)
Российская газета - Столичный выпуск № 105(8456)
В необычном формате прошел закрывшийся на днях XI Всероссийский съезд онкологов. Во-первых, очно - несмотря на не побежденный еще до конца коронавирус, медики сочли возможным собраться - с соблюдением, естественно, всех мер предосторожности. Во-вторых, помимо руководителей и специалистов, в Ярославль пригласили молодых врачей, медсестер онкологических диспансеров и пациентов - всего около полутора тысяч человек, знакомых с раком не понаслышке. Были представлены как инновационные, так и нетрадиционные методики его лечения - например, фототерапия.

Местом проведения съезда Ярославль был выбран по двум причинам: регион занимает седьмое место в стране по количеству выявленных онкологических заболеваний, а областной онкологической службе в этом году исполняется 75 лет.

Фото: iStock
Онколог назвал внешний признак предракового состояния

- У нас с вами очень сложная и интересная профессия. В ней, как говорил Владимир Этуш, либо в ЗАГС, либо к прокурору. Так давайте ходить в ЗАГС, - сказал, открывая форум, главный онколог страны академик Андрей Каприн. - За время пандемии борьба с онкологией в России не останавливалась ни на минуту, ни на копейку не сокращено финансирование, не закрылся ни один диспансер. Мы рады собраться впервые за полтора года, обменяться идеями и мнениями, обсудить актуальные вопросы. Рассмотрим программы диспансеризации первичного звена - это проблема не только России. Будут встречи специалистов, "живая хирургия".

Урок "живой хирургии" провел лично академик, прооперировав в прямом эфире 62-летнюю пациентку с запущенной формой рака. Коллеги наблюдали его манипуляции и слушали комментарии с площадок конгресса.

Отечественная онкология шагнула вперед как в плане врачебного искусства - сейчас успешному лечению поддаются даже метастазы, так и в плане медицинских технологий. В онкоцентры и диспансеры поступает новое оборудование - к примеру, до конца года те же ярославские медики получат 26 единиц современной техники. Разрабатываются новые лекарства, особенно широкие перспективы открываются перед препаратами на основе радионуклеидов. В научных центрах создаются врачебные методики, сочетающие хирургию и химиотерапию.

На секции молодых ученых было представлено 22 доклада из 13 городов. Второй день форума был целиком посвящен онкогинекологии: особенной отрасли даже в такой специфической дисциплине, как борьба с раком. Обсуждали раннюю диагностику, сохранные методы лечения.

Все авторы докладов получили в награду книги по онкогинекологии, а трое лучших - дорогие семитомники по той же дисциплине, а также оплаченные сертификаты на повышение квалификации.

Отечественная онкология шагнула вперед как в плане врачебного искусства - сейчас успешному лечению под даются даже метастазы, так и в плане медицинских технологий

Добавим, что в работе форума принимали участие и руководители некоммерческих организаций из 50 регионов страны - они помогают пациентам с онкологией не растеряться и получить максимально эффективное лечение. Как правило, возглавляют подобные НКО люди, сами пережившие и победившие болезнь.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Онкология: как победить рак

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