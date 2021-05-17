В Москве из-за жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности

В столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Как сообщают в Росгидрометцентре, он будет действовать с 11:00 до 18:00 понедельника.

Причина - высокая температура воздуха. Синоптики пообещали москвичам и жителям области до 30 градусов тепла. Если эти прогнозы сбудутся, погода побьет рекорд 124-летней давности - 17 мая 1897 года столбики термометра поднялись до 29,1 градуса.

Напомним, оранжевый - это предпоследний уровень погодной опасности, когда возможны стихийные бедствия с нанесением ущерба. Метеочувствительным людям, а также людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендуется по возможности не выходить на улицу.