В понедельник в Тверском суде Москвы должны были состояться предварительные слушания по делу аудитора Счетной палаты и экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня.

Ему предъявлено обвинение в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году в бытность его губернатором.

В частности, по данным СК в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, "совместно с бенефициарами группы компаний "ПРОДО" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из минфина для поддержки Ивановской области". По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 млн рублей, которые и были похищены. Сам экс-губернатор свою вину отрицает.

О причастности Меня к этому преступлению 18 ноября 2020 года сообщил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, и попросил сенаторов дать санкцию на его задержание. Выслушав просьбу генпрокурора, сенаторы единогласно проголосовали за задержание Меня. Правда, под временной стражей в ИВС он пробыл меньше суток. Суд на следующий день после задержания избрал аудитору такую меру пресечения, как запрет определенных действий. Ему, в частности, запрещено покидать свой дом в Подмосковье.