В Москве назовут лауреатов национальной премии "Бизнес-Успех"

Всероссийский бизнес-форум пройдет в Москве 26 мая. В рамках форума будут названы лауреаты десятой Национальной премии "Бизнес-Успех".

"Гости юбилейного финала премии из разных регионов России станут участниками мастер-классов, круглых столов и дискуссионных сессий для предпринимателей и муниципальных образований. На форуме выступят руководители и эксперты малого, среднего и крупного бизнеса, специалисты по цифровому маркетингу, эксперты по закупкам, экспортным продажам, инвестпривлекательности регионов и медийному продвижению", - рассказали организаторы.

Участники форума смогут получить экспертные консультации от профильных специалистов, а также найти потенциальных партнеров и спонсоров.

Отборочный тур конкурса, в котором примут участие 150 предпринимателей-победителей региональных этапов, состоится 25 мая.

Все желающие могут зарегистрироваться на форум по ссылке и через Telegram-бот. Участие в мероприятиях бесплатное.

Национальная премия "Бизнес-Успех" - совместный проект Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты России. Проект поддерживает предпринимательские инициативы в регионах России, помогает распространять информацию об успешных примерах развития малого и среднего бизнеса и эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях.