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Рубрика: Власть

Старая школа

В Москве появились наблюдатели старше 90 лет
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 106(8457)
Более 12 тысяч москвичей подали заявки на работу в качестве наблюдателей на сентябрьских выборах. Как рассказал замглавы общественного штаба по контролю за голосованием Вадим Ковалев, самым молодым волонтерам - по 18 лет, а самому возрастному - 91 год.

Напомним, что в Единый день голосования 19 сентября в столице пройдут выборы разных уровней. Главное голосование - за депутатов Госдумы. Но также в двух округах пройдут довыборы в Гордуму, а в районе Щукино местные жители определят своих представителей в муниципальном собрании. Набор наблюдателей еще продолжается, в ближайшее время все приступят к обучению.

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Штаб в Москве следит за голосованиями уже несколько лет. Причем около 5 тысяч горожан работают там постоянно и бесплатно. Традиционно в Общественный штаб приглашают людей с разными политическими предпочтениями. В этом году ожидаются и новшества. Например, создается приложение "Мобильный наблюдатель", который позволит волонтерам оперативнее взаимодействовать с общественным штабом. Как отметил замруководителя ОШ Илья Массух, приложение будет готово к июлю, волонтеров научат с ним работать. В Москве выборы-2021 точно запомнятся важной деталью: кандидатам в депутаты Гордумы могут разрешить сбор электронных подписей в поддержку выдвижения. Сейчас это изменение в городское избирательное законодательство обсуждается, уточнил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. Если проект одобрит МГД, то уже на предстоящих довыборах кандидаты могут собрать в электронном виде до 50 процентов подписей.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования-2021

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