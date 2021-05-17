В Москве в понедельник воздух прогреется до +29

В понедельник в столице воздух прогреется до +29, осадков не ожидается. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, уже в утренние часы температура воздуха поднимется до +18 градусов, а днем потеплеет до +29. К вечеру ожидается не ниже +15 градусов. Атмосферное давление будет в норме, а вот содержание кислорода пониженным.

"В понедельник погода рекорда не поставит, воздух прогреется до +27...+29 градусов. А рекорд для этого дня был поставлен в 1987 году, когда воздух прогрелся до +31", - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По ее словам, специалисты ждут рекорд во вторник, который может побить максимумы 1897 и 1898 годов. Тогда воздух прогревался до +29,2. В этом году 18 мая может быть жарче.