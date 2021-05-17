В одном из московских детсадов снова нашли лисят

Фото: Департамент ГО, ЧС и ПБ Москвы

На северо-востоке Москвы обнаружили новое семейство лисят на территории одного из детских садов. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

Как сообщили в пресс-службе, сообщение о том, что были обнаружены дикие звери на территории детского сада по адресу Заревый проезд, дом 8, корпус 2, поступило утром 17 мая. Семейство лис обосновалось под уличной верандой игровой площадки детсада. Работники Пожарно-спасательного центра Москвы с помощью сачка вытащили зверят. Пойманные зверьки были переданы работникам департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. В ближайшее время лисы будут отпущены в естественную среду обитания.

В ходе спасательной операции никто не пострадал.