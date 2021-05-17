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17.05.2021 12:20
Рубрика: Общество

В одном из московских детсадов снова нашли лисят

Текст: Ирина Огилько
Фото: Департамент ГО, ЧС и ПБ Москвы

На северо-востоке Москвы обнаружили новое семейство лисят на территории одного из детских садов. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.
Пятерых лисят нашли в детском саду на юге Москвы

Как сообщили в пресс-службе, сообщение о том, что были обнаружены дикие звери на территории детского сада по адресу Заревый проезд, дом 8, корпус 2, поступило утром 17 мая. Семейство лис обосновалось под уличной верандой игровой площадки детсада. Работники Пожарно-спасательного центра Москвы с помощью сачка вытащили зверят. Пойманные зверьки были переданы работникам департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. В ближайшее время лисы будут отпущены в естественную среду обитания.

В ходе спасательной операции никто не пострадал.

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