В шести парках Москвы заработали лодочные станции

Лодочные станции начали работу в шести столичных парках. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Пункты проката открылись в Измайловском парке, в усадьбе "Воронцово", музее-заповеднике "Царицыно", Лианозовском парке, музее-усадьбе "Кусково" и парке "Кузьминки". До конца мая лодочная станция заработает в Парке Горького.

Для того, чтобы взять в прокат весельную лодку или катамаран нужно купить билет и оставит залог. Кататься можно, сняв индивидуальные защитные средства, но на лодочной станции нужно находится в маске и перчатках. Стоимость проката - от 250 рублей.

После каждой поездки плавсредство дезинфицируют.