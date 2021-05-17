В столичном парке Декабрьского восстания обновят кордегардию

Новости

Власти Эстонии из-за экономии бюджета распустят военный оркестр 12:37
Facebook грозит штраф в 36 млн рублей за неудаление запрещенной информации 12:33
Головин прокомментировал победу над "Ренном" 12:31
Траволта и Уиллис вновь снимутся вместе впервые за почти 30 лет 12:30
В одном из московских детсадов снова нашли лисят 12:20
Около 80 километров труб осталось проложить для "Северного потока-2" 12:18
МИД: Надо провести встречу ближневосточного "квартета" на уровне министров 12:15
Военные помогли задержать мужчину с ножом у вокзала в Екатеринбурге 12:10
Регуляторы выступили против использования водительских прав для финуслуг 12:07
Более 10 тысяч домов остаются без света в ЦФО и ПФО 12:07
Мосгорсуд продлил до конца августа арест фигурантам дела Фургала 11:54
Алиев назвал стабильной ситуацию на границе Армении и Азербайджана 11:49
Оперштаб: Еще 2 041 пациент вылечился от COVID-19 в Москве 11:48
СК расследует 58 уголовных дел по преступлениям, связанным с коронавирусом 11:48
Гарри Бардин представил новый пластилиновый мультфильм "Песочница" 11:39
СК просит продлить арест экс-губернатору Белозерцеву 11:37
Во Внуково мошенник расплатился поддельными пятитысячными купюрами 11:32
Вышел русский трейлер "Ограбления по-джентльменски" с Броснаном 11:24
Разлив дизтоплива на Таймыре произошел из-за коррозии резервуара 11:16
Телефонные мошенники стали чаще представляться силовиками 11:12
ВМФ России откажется от подлодок-рекордисток 11:12
Спорткомплекс в Петербурге накажут за концерт Artik & Asti 11:01
Футболист "Чертаново" Пиняев может перейти в "Барселону" 10:58
Росприроднадзор выяснил причину разлива топлива на Таймыре 10:54
Опрос: Россияне предпочитают двух-трехкомнатные квартиры 10:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 11:25
Рубрика: Экономика

В столичном парке Декабрьского восстания обновят кордегардию

Текст: Ирина Огилько

В парке Декабрьского восстания, расположенного на Пресне, благоустроят территорию и приведут в порядок исторические здания. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Заплатить за проезд в Москве скоро можно будет лицом

Как напомнили "РГ" в ведомстве, работы идут в рамках комплексного благоустройства улицы Красная Пресня. Общая площадь парка - около 6 гектаров, он расположен между станцией метро "Улица 1905 года" и Краснопресненской набережной. На первом этапе работ сделают кабельную канализацию и установят гранитный бордюрный камень. Затем заменят освещение и поставят 25 камер видеонаблюдения. В парке появится ландшафтная подсветка деревьев и кустарников.

Особое внимание уделят озеленению территории: существующие зеленые насаждения сохранят, дополнительно высадят более 30 деревьев и 300 кустарников, разобьют почти 45 тыс. кв. м газонов. У входа на территорию сада и у мемориального ансамбля обустроят цветники из разнообразных многолетников.

В обновленном парке появятся 4 детские площадки с игровым оборудованием для детей различных возрастов и 3 спортивные площадки. На двух из них установят комплексы для воркаута, третья будет предназначена для силовых занятий.

В западной части парка оборудуют 2 площадки для выгула собак.

В рамках благоустройства отремонтируют уникальное историческое здание - кордегардию Пресненской заставы. Это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до наших дней. В старинном здании, где когда-то размещался караул, заменят перекрытия и покрытие пола, окна и двери, отремонтируют стены, кровлю и цоколь, отреставрируют дымоходную трубу.

С 40-50 годов ХХ века сохранилась ограда парка. Ее очистят пескоструйными аппаратами и восстановят исторический цвет. Утраченные секции ограды заменят, сохранив их оригинальную форму и рисунок.

Кстати, основные работы завершат до конца лета.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Совфеде поддержали инициативы по расширению использования маткапитала
Анна Попова: Главная задача - пережить пандемию без локдауна
ФАС согласовала предельную отпускную цену на "Спутник Лайт"
Банки запустят сервис для снятия денег с чужих карт
Более 200 человек госпитализированы после ЧП в синагоге близ Иерусалима
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов