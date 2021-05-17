В столичном парке Декабрьского восстания обновят кордегардию

В парке Декабрьского восстания, расположенного на Пресне, благоустроят территорию и приведут в порядок исторические здания. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как напомнили "РГ" в ведомстве, работы идут в рамках комплексного благоустройства улицы Красная Пресня. Общая площадь парка - около 6 гектаров, он расположен между станцией метро "Улица 1905 года" и Краснопресненской набережной. На первом этапе работ сделают кабельную канализацию и установят гранитный бордюрный камень. Затем заменят освещение и поставят 25 камер видеонаблюдения. В парке появится ландшафтная подсветка деревьев и кустарников.

Особое внимание уделят озеленению территории: существующие зеленые насаждения сохранят, дополнительно высадят более 30 деревьев и 300 кустарников, разобьют почти 45 тыс. кв. м газонов. У входа на территорию сада и у мемориального ансамбля обустроят цветники из разнообразных многолетников.

В обновленном парке появятся 4 детские площадки с игровым оборудованием для детей различных возрастов и 3 спортивные площадки. На двух из них установят комплексы для воркаута, третья будет предназначена для силовых занятий.

В западной части парка оборудуют 2 площадки для выгула собак.

В рамках благоустройства отремонтируют уникальное историческое здание - кордегардию Пресненской заставы. Это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до наших дней. В старинном здании, где когда-то размещался караул, заменят перекрытия и покрытие пола, окна и двери, отремонтируют стены, кровлю и цоколь, отреставрируют дымоходную трубу.

С 40-50 годов ХХ века сохранилась ограда парка. Ее очистят пескоструйными аппаратами и восстановят исторический цвет. Утраченные секции ограды заменят, сохранив их оригинальную форму и рисунок.

Кстати, основные работы завершат до конца лета.