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17.05.2021 18:04
Рубрика: Культура

В Туле на "Алле Славы" открыли звезду Василия Ланового

Текст: Елена Шулепова (Тула)
В Туле стартует XIX Международный фестиваль военного кино им. Ю.Н. Озерова. Перед тем, как артистам выйти на красную дорожку, на "Аллее Славы" была открыта звезда народного артиста СССР Василия Ланового.

Василий Лановой - актер, сыгравший множество ролей в фильмах про войну, он не раз был участником фестиваля военного кино имени Озерова. Звезду народному артисту на "Аллее Славы" намеревались установить еще на прошлогоднем фестивале, но пандемия нарушила эти планы. На сей раз ничто не помешало запечатлеть славу актера, к сожалению, недавно ушедшего из жизни.

Фото: Иван Гущин/Пресс-служба группы "Кино"
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На церемонию приехала вдова Василия Семеновича Ирина Купченко. Она рассказала, что они с мужем любили Тулу. Каждый год, выезжая на дачу под Козельском, они обязательно заезжали в город оружейников.

"Аллея Славы" расположена рядом с областным центром молодежи. На ней ранее были установлены звезды Юрия Озерова, Михаила Ножкина, Сергея Никоненко, Ларисы Голубкиной.

Международный фестиваль военного кино им. Ю.Н. Озерова проходит в Туле в седьмой раз. В этом году он посвящен 100-летию режиссера. Другой знаковый момент -осенью этого года будут отмечать 80-летие обороны Тулы и Москвы. Еще до начала официального открытия, в кадетском корпусе МЧС показали сорокаминутный фильм "Василий Лановой. Есть такая профессия" (студия "Зима").

В программу фестиваля вошли фильмы номинаций: "Боевая десятка" (игровые полнометражные фильмы), "Битва за жизнь" (документальные фильмы), "Соколенок" (детско-юношеские и анимационные фильмы), "АКМ" (короткометражные фильмы), "Солдаты свободы" (ретроспективные фильмы). Впервые появилась еще одна - сериалы. Президент фестиваля Олег Урюмцев обратил особое внимание на короткий метр. По его словам, сегодня много интересных команд, работающих в этом жанре, есть такие, кто снимает в стиле инстаграм.

Конкурсную программу открыл фильм "Огонь" (режиссер-постановщик - Алексей Нужный), фильм закрытия - "Красный призрак" (режиссер-постановщик - Андрей Богатырев). Помимо кинозалов областного центра кинопоказы также пройдут на 14 площадках региона, все мероприятия фестиваля бесплатны. Зрителей ждут встречи с известными актерами, с создателями фильмов, мастер-классы. Как отметил Александр Панкратов-Черный, программа очень обширная, и в ней многое обращено к молодежи, что "порадовало бы Озерова".

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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- Такие фестивали нужны, они живут. Надо напоминать нашими фестивалями о войне, люди должны знать, почему война не нужна. Нигде. Каким-то краем это все всегда касается России, - заметил Панкратов-Черный.

XIX Международный фестиваль военного кино им. Ю. Н. Озерова будет проходить в Туле до 22 мая. В предпоследний день в деревне Федора Конюхова в Заокском районе состоится вручение приза "Миротворец века" Федору Конюхову. Приз вручит народный артист РСФСР, поэт Михаил Ножкин.

Полная программа мероприятий XIX Международного фестиваля военного кино им. Ю. Н. Озерова по ссылке.

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