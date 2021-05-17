Вильфанд перечислил регионы России с "опасным" солнцем

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что россиян ждет опасное солнце. По его словам, в ближайшие дни повышенный уровень ультрафиолетового излучения до 6-7 единиц будет в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях.

Метеоролог подчеркнул, что при таком индексе надо постараться не находиться под солнцем в полуденные часы, пишет РИА Новости. Важно также в носить одежду с длинными рукавами и прикрывать голову.

Индекс, достигающий отметки 6-7, ожидается 17-18 мая на всей территории Северо-Кавказского федерального округа. В районе Сочи прогнозируется индекс 8 единиц. Опасное солнце ожидается также на юге Пензенской, Саратовской и Самарской областей, Башкирии, Хабаровского края и в Приморье.

Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц: чем выше индекс, тем больше может быть вред для кожи и глаз.