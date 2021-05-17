Власти Москвы перенесли велофестиваль из-за эпидситуации

Весенний велофестиваль в Москве перенесен из-за эпидситуации в городе, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Ранее велофестиваль был запланирован на 23 мая. В дептрансе отметили, что скоро сообщат новые даты проведения массового мероприятия. "Пока погода чудесная, самое время кататься на велосипедах в парках", - отметили в ведомстве.

Напомним, что мэр Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве как стабильную. В то же время власти призывают москвичей вакцинироваться.