Во Внуково мошенник расплатился поддельными пятитысячными купюрами

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о передаче в Солнцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением о сбыте поддельных денег. Перед судом предстанет житель Тюменской области.

Ирина Волк рассказала, что он приобрел в теневом сегменте интернета 197 поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей. Продавцу фальшивок он заплатил 240 тысяч рублей, а поддельные купюры забрал из тайника в подмосковном Красногорске.

В тот же день он решил улететь в Тюмень из аэропорта Внуково. Там в кафе и магазинах он расплатился фальшивыми купюрами, причем в кафе он получил сдачу подлинными деньгами. Но в ходе вечерней инкассации продавцы обнаружили фальшивки и обратились в полицию. Экспертиза подтвердила, что банкноты являются поддельными и сделаны из двух листов бумаги, склеенных между собой.

Мошенника вычислили сотрудники транспортной полиции. Они выяснили, что тот уже вылетел в Тюмень и сообщили об этом коллегам. Мошенника взяли уже, когда он приземлился в аэропорту Рощино. У него были обнаружены оставшиеся 192 фальшивые купюры.