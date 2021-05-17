Воссоединившаяся группа "Кино" сыграла три концерта в Москве

"Кино" отыграли первые концерты в воссоединенном составе - целых три вечера подряд гости столичной "ЦСКА Арены" слушали хиты легендарной группы. Эти выступления должны были пройти еще год назад, но пандемия отодвинула встречу с публикой.

"Спасибо вам за то, что дождались", благодарили музыканты со сцены.

Каждый из концертов длился три часа - что для многих стало сюрпризом, но, безусловно, приятным - и был разделен на части. Ранние песни "Кино" - с басистом Александром Титовым, поздние - со сменившим его в 1985 году Игорем Тихомировым. Все время на сцене находился бессменный гитарист группы Юрий Каспарян. Главные хиты играли все вместе. Голос Виктора Цоя звучал в записи.

А в ближайшие выходные - 22 и 23 мая - группа представит программу в родном Санкт-Петербурге.