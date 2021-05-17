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17.05.2021 20:54
Рубрика: Общество

Вода льется с гор

Амурская область готовится к наводнению после ливней
Текст: Александр Филимоненко ("Российская газета", Благовещенск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8457)
После циклона, двое суток бушевавшего над Амурской областью, в регионе ввели режим повышенной готовности из-за резкого подъема уровня воды в реках северных районов.

В бассейне реки Селемджа, например, за 48 часов выпало до 40 миллиметров осадков. Местность там гористая, на склонах еще лежал снег. Промерзшая почва впитать влагу не могла, и та потоками неслась в реки. Значительный подъем уровня воды отмечен на Правом Уркане, Зее, Томи и Норе. По прогнозам амурских синоптиков, возможен риск подтоплений сел Стойба, Февральское, Бысса и Норск Селемджинского района, а также пяти сел Мазановского района.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
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- При значительном ухудшении обстановки вода может зайти в 37 жилых домов, на сотню приусадебных участков и три отрезка дорог, - рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов.

Главам муниципалитетов поручено организовать круглосуточную работу оперативных штабов по ликвидации последствий ЧС и продумать варианты создания дружин в населенных пунктах, где имеются риски подтопления. Между тем в Хабаровском крае в низовьях Амура паводковая ситуация улучшилась. Вода ушла из жилых домов в Николаевске-на-Амуре и соседних селах. С 17 мая в пострадавших населенных пунктах приступили к работе оценочные комиссии. "После определения ущерба люди получат помощь - по десять тысяч рублей на члена семьи. При полной утрате имущества - до 100 тысяч", - заверил врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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