Юрий Трутнев: Судоверфь "Звезда" получит социальную сферу высокого уровня

Новости

Спорткомплекс в Петербурге накажут за концерт Artik & Asti 11:01
Футболист "Чертаново" Пиняев может перейти в "Барселону" 10:58
Росприроднадзор выяснил причину разлива топлива на Таймыре 10:54
Опрос: Россияне предпочитают двух-трехкомнатные квартиры 10:53
В Екатеринбурге три человека погибли при нападении мужчины с ножом 10:47
Владелец сети "Корчма Тарас Бульба" подал заявление о банкротстве 10:47
На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области временно изменится схема движения 10:39
В Казани при столкновении трамваев пострадали четыре человека 10:22
В России утвердили дорожную карту по финансированию инвестиций 10:22
Кабмин утвердил правила использования электронного сертификата для инвалидов 10:22
Ученики казанской гимназии №175 вернулись к занятиям 10:11
Российские авиакомпании перевезли в апреле 7,2 млн пассажиров 10:11
Наталья Сергунина: Единый читательский билет оформили полмиллиона москвичей 10:10
Между Москвой и Каракасом запустили прямые авиарейсы 10:00
Премьер Чехии ответил на новые заявления Земана 09:57
Володин: РФ поднимет вопрос о борьбе с интернет-угрозами на заседании ПА ОДКБ 09:49
На Дону взорван склад со снарядами времен Великой Отечественной войны 09:43
В Москве на прохожего напали трое приезжих 09:40
ВТБ снизил ставки по льготной ипотеке с первым взносом от 20% 09:30
ФАС согласовала предельную отпускную цену на "Спутник Лайт" 09:23
В Москве из-за жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности 09:23
Серия атомных подлодок "Борей" может быть расширена 09:21
Биткоин обновил трехмесячный минимум после слов Илона Маска 09:04
В Екатеринбурге сгорели 13 садовых домов 08:54
Генштаб Беларуси заподозрил НАТО в отработке авиаударов по РБ и России 08:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 10:43
Рубрика: Власть

Юрий Трутнев: Судоверфь "Звезда" получит социальную сферу высокого уровня

Текст: Александр Проценко
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетили судостроительный комплекс "Звезда" и ознакомились с ходом создания социальной инфраструктуры для работников предприятия.
Фото: Группа внешних коммуникаций ООО "ССК "Звезда"/ РИА Новости Фото: Группа внешних коммуникаций ООО "ССК "Звезда"/ РИА Новости
Фото: Группа внешних коммуникаций ООО "ССК "Звезда"/ РИА Новости

"В портфеле "Звезды" - 56 заказов на новые суда, - отметил полпред главы государства. - На верфи в первую очередь идет строительство газовозов, судов обслуживания, танкеров. Но мы одинаково внимательно следим и за производственной работой комплекса, и за строительством жилья для работников предприятия, созданием социальной инфраструктуры", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Фото: РИА Новости
Путин поддержал идеи создания авиаузла и строительства метро в Красноярске

Сегодня в Большом Камне - базовом городе приморских судостроителей - быстрыми темпами сооружается не только жилье. В городе строятся дороги, школа, медицинские учреждения. К настоящему времени завершено строительство детской поликлиники, до конца мая учреждение будет дооснащено необходимым оборудованием, проводится работа по передаче прав управления муниципальному образованию.

"Здесь будут предоставляться услуги от дневного стационара до консультации узких специалистов, - сообщил высоким гостям главный врач поликлиники центральной районной больницы Михаил Молдованов. Передовое оборудование позволяет проводить обширный спектр обследований и лечений. Представлен большой ассортимент форм восстановительного лечения, предусмотрена клиника лабораторной диагностики, которая будет обслуживать и взрослое население".

"Строительство поликлиники и школы в Большом Камне профинансировано из средств программы "Дальневосточная единая субсидия", - пояснил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. - По линии Минвостокразвития на реализацию этих объектов и других мероприятий направлено более 4 миллиардов рублей. Финансирование комплексного плана развития, принятого год назад, со стороны министерства осуществлялось опережающими темпами. Необходимо ускорить работу по проектированию и строительству всех остальных объектов социальной сферы, инфраструктуры, направив на это усилия всех федеральных органов исполнительной власти. Чтобы социальная и городская среда Большого Камня соответствовала промышленному потенциалу города".

Полпред президента, министр по развитию Дальнего Востока и губернатор Приморского края также ознакомились с работой Дальневосточного судостроительного колледжа, который в прошлом году был определен опорным колледжем по подготовке кадров в сфере судостроения и судоремонта. Основными стратегическими партнерами учебного заведения являются ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", Дальневосточный завод "Звезда", судостроительный комплекс "Звезда". Обучающиеся профильных направлений подготовки проходят практику на заводе и судоверфи. ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" совместно с министерством образования Приморского края разработало дорожную карту по подготовке кадров с учетом потребности в кадрах предприятий судостроительной и судоремонтной отрасли региона. Кроме того, на базе колледжа специалисты обоих заводов проходят переподготовку и повышают квалификацию", - уточнили в колледже.

"Хотелось бы большей динамики в создании социальной инфраструктуры в Большом Камне, в строительстве жилья для людей, дорог, инфраструктуры, поликлиник, школы - оценил увиденное Юрий Трутнев. - Замечательно, что в Большом Камне построена новая поликлиника, судостроительный колледж получил новое оборудование. Но есть вопросы, которые еще нужно решить. Например, отремонтировать дороги, модернизировать коммунальные сети. Люди должны получить достойные условия для жизни", - подчеркнул полпред главы государства.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Минвостокразвития Правительство Вице-премьеры ДФО

Главное сегодня

ФАС согласовала предельную отпускную цену на "Спутник Лайт"
В правительстве предложили расширить применение маткапитала
Банки запустят сервис для снятия денег с чужих карт
Более 200 человек госпитализированы после ЧП в синагоге близ Иерусалима
Пушков ответил на слова Зеленского о "невозможности" Европы без Украины
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы