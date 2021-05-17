Юрий Трутнев: Судоверфь "Звезда" получит социальную сферу высокого уровня

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетили судостроительный комплекс "Звезда" и ознакомились с ходом создания социальной инфраструктуры для работников предприятия.

"В портфеле "Звезды" - 56 заказов на новые суда, - отметил полпред главы государства. - На верфи в первую очередь идет строительство газовозов, судов обслуживания, танкеров. Но мы одинаково внимательно следим и за производственной работой комплекса, и за строительством жилья для работников предприятия, созданием социальной инфраструктуры", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Сегодня в Большом Камне - базовом городе приморских судостроителей - быстрыми темпами сооружается не только жилье. В городе строятся дороги, школа, медицинские учреждения. К настоящему времени завершено строительство детской поликлиники, до конца мая учреждение будет дооснащено необходимым оборудованием, проводится работа по передаче прав управления муниципальному образованию.

"Здесь будут предоставляться услуги от дневного стационара до консультации узких специалистов, - сообщил высоким гостям главный врач поликлиники центральной районной больницы Михаил Молдованов. Передовое оборудование позволяет проводить обширный спектр обследований и лечений. Представлен большой ассортимент форм восстановительного лечения, предусмотрена клиника лабораторной диагностики, которая будет обслуживать и взрослое население".

"Строительство поликлиники и школы в Большом Камне профинансировано из средств программы "Дальневосточная единая субсидия", - пояснил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. - По линии Минвостокразвития на реализацию этих объектов и других мероприятий направлено более 4 миллиардов рублей. Финансирование комплексного плана развития, принятого год назад, со стороны министерства осуществлялось опережающими темпами. Необходимо ускорить работу по проектированию и строительству всех остальных объектов социальной сферы, инфраструктуры, направив на это усилия всех федеральных органов исполнительной власти. Чтобы социальная и городская среда Большого Камня соответствовала промышленному потенциалу города".

Полпред президента, министр по развитию Дальнего Востока и губернатор Приморского края также ознакомились с работой Дальневосточного судостроительного колледжа, который в прошлом году был определен опорным колледжем по подготовке кадров в сфере судостроения и судоремонта. Основными стратегическими партнерами учебного заведения являются ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", Дальневосточный завод "Звезда", судостроительный комплекс "Звезда". Обучающиеся профильных направлений подготовки проходят практику на заводе и судоверфи. ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" совместно с министерством образования Приморского края разработало дорожную карту по подготовке кадров с учетом потребности в кадрах предприятий судостроительной и судоремонтной отрасли региона. Кроме того, на базе колледжа специалисты обоих заводов проходят переподготовку и повышают квалификацию", - уточнили в колледже.

"Хотелось бы большей динамики в создании социальной инфраструктуры в Большом Камне, в строительстве жилья для людей, дорог, инфраструктуры, поликлиник, школы - оценил увиденное Юрий Трутнев. - Замечательно, что в Большом Камне построена новая поликлиника, судостроительный колледж получил новое оборудование. Но есть вопросы, которые еще нужно решить. Например, отремонтировать дороги, модернизировать коммунальные сети. Люди должны получить достойные условия для жизни", - подчеркнул полпред главы государства.