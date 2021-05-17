В Приморье автомобиль наехал на двух детей на электросамокатах

В приморском городе Артеме произошло ДТП, участниками которого стали двое детей.

Как сообщает пресс-служба управления МВД РФ по краю, прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что 59-летний водитель автомашины Toyota Aqua наехал на двух семилетних мальчиков, которые ехали на электросамокатах. В момент ДТП они выезжали со второстепенной дороги на главную. Пострадавшие госпитализированы.

Как отмечает пресс-служба ведомства, стаж вождения водителя иномарки составил 29 лет. По факту ДТП проводится административное расследование.