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17.05.2021 05:41
Рубрика: Культура

Во Владивостоке пройдет театральный фестиваль "Метадрама"

Текст: Вадим Иванский

В первый день лета во Владивостоке стартует Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии "Метадрама", который продлится до 6 июня.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, гостей мероприятия ждут спектакли от ведущих театров Дальнего Востока, творческие встречи и мастер-классы.

Фото: Владимир Бертов/РГ
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Программа события делится на два масштабных блока. В первый войдут практические мероприятия любителей театра и профессионалов этой сферы, а также читки пьес иностранных драматургов. Во второй - показы спектаклей, перфомансы, концерты.

Зрители смогут посмотреть спектакли Драматического театра Комсомольска-на-Амуре "Зулейха открывает глаза", Государственного русского драматического театра имени Бестужева из Улан-Удэ "Фото topless", Сахалинского Международного театрального центр имени Чехова Южно-Сахалинска "Вторник короткий день". Эта постановка пройдет в необычном формате - ее дадут в движущемся автобусе.

Фестиваль откроется спектаклем-концертом "Поэт у микрофона: Маяковский" и выступлением молодой и амбициозной инди-группы из Владивостока - he. Закроет мероприятие поэтический перформанс "Супермонада" режиссера Спартака Голикова - представителя дальневосточной экспериментальной сцены.

В регионах Культура Театр Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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