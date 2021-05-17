Чувашия показала наибольший рост по инвестиционной активности регионов

Чувашия продемонстрировала наибольшую положительную динамику в рейтинге "Инвестиционной активности регионов" по итогам апреля 2021 года. Республика переместилась с 56-й сразу на 15-ю позицию.

В региональном минсельхозе подобный рост связывают в том числе с масштабным обновлением парка сельскохозяйственной техники. Только с начала этого года предприятия АПК республики закупили 323 машин - в 1,4 раза больше, чем за тот же период в 2020-м. Возможность модернизации появилась благодаря льготным кредитам - республиканский бюджет возмещает до 40 процентов стоимости приобретаемой техники, кроме того, широко используется федеральный механизм лизинга.

Повысить инвестиционную активность помогут и новые меры поддержки бизнеса. Как сообщила на прошедшей сессии Госсовета Чувашии исполняющий обязанности министра финансов республики Ольга Метелева, по поручению главы ЧР Олега Николаева были приняты изменения в региональное налоговое законодательство.

В первую очередь, снижение налоговой нагрузки затрагивает предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения, за исключением сфер розничной торговли и транспортировки грузов. По словам Метелевой, уже с 1 января этого года предусмотрено введение дифференциации потенциально возможного дохода по пяти группам муниципальных образований.

К первой группе с коэффициентом 1 относятся Чебоксары, где наиболее высокая предпринимательская активность, ко второй - Новочебоксарск с коэффициентом 0,9. В третью группу вошли Алатырь, Канаш, Шумерля, а также Батыревский, Канашский и Чебоксарский районы, в них действует коэффициент 0,7. Предприниматели из Вурнарского, Ибресинского, Козловского, Комсомольского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Урмарского, Цивильского, Ядринского и Яльчикского районов смогут воспользоваться пониженным коэффициентов 0,6. В пятой группе, включающей Алатырский, Аликовский, Красноармейский, Красночетайский, Порецкий, Шемуршинский, Шумерлинский и Янтиковский районы предусмотрен коэффициент 0,5.

- С учетом ранее принятых мер поддержки местных бюджетов введение понижающих коэффициентов по патентной системе налогообложения, не окажет существенного негативного влияния на сбалансированность местных бюджетов, - отметила и.о. главы минфина республики.

Законопроект также касается физических и юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения. Для предпринимателей из пострадавших от пандемии отраслей предлагается расширить условие применения пониженной налоговой ставки по УСН в 2021 году. В частности, распространить применение пониженной налоговой ставки по налогу на случаи, когда 70 процентов в общем объеме доходов налогоплательщика приходится на совокупную долю доходов от основного и дополнительных видов деятельности, вошедших в перечень пострадавших отраслей.

Кроме того, сообщила Метелева, предлагается до 20 миллионов рублей увеличить предельный размер доходов, в отношении которого применяется нулевая ставка по УСН. Это изменение принято на федеральном уровне, однако величину дохода могут определять сами регионы.