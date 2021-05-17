Корпорация развития Оренбуржья возьмет на вооружение опыт других регионов

Корпорация развития Оренбургской области (КРОО) планирует взять на вооружение лучшие региональные практики по работе с инвесторами. В рамках акселератора Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) состоялся обмен опытом с коллегами из Новосибирска и Мурманска.

Напомним, что этой весной Корпорация развития Оренбуржья стала участником первой акселерационной программы НААИР для региональных спецорганизаций. Всего было отобрано шесть организаций-членов ассоциации из субъектов страны. Программа стартовала 15 марта. На установочной сессии регионы представили задачи на акселератор. Для Оренбургской области это интенсификация поиска инвесторов, цифровизация процесса привлечения и сопровождения инвесторов, формирование инвестиционных ниш.

- Корпорации развития Оренбургской области очень важно внедрять в свою деятельность лучшие российские и мировые практики, улучшать текущие процессы по работе с инвесторами и экспортировать новые, - подчеркнул гендиректор КРОО Игнат Петухов. - Наша основная задача - делать так, чтобы в области открывались новые предприятия, а зарплата их сотрудников постоянно росла. Сделать это, находясь только внутри своей проблематики, невозможно. Поэтому нам необходимо тесно взаимодействовать с лучшими российскими ассоциациями и организациями, какой и является НАИИР. Наша цель - вместе создать систему по эффективному привлечению инвесторов в регион.

В конце апреля при поддержке НААИР состоялся обмен практиками по работе с инвесторами между участниками акселератора из Оренбуржья и Новосибирской области. На встрече коллеги поделились опытом по широкому кругу вопросов. В частности, речь шла о таких направлениях, как кадровая структура АИР, порядок работы представительства АИР в Москве и КПЭ, CRM-система, используемая АИР и ее особенности, причины выбора организационной правовой формы в виде акционерного общества, а также порядок выстраивания работы по привлечению инвестиций в регион и взаимодействие с РОИВ, роль АИР на законодательном уровне. Представители двух регионов рассказали друг другу о том, какие преференциальные режимы существуют на территории области и как используется их потенциал для привлечения резидентов.

Встреча по обмену лучшими практиками по привлечению инвесторов была организована и с группой коллег из Мурманской области. Главными темами беседы стали такие направления работы, как формирование инвестиционного контента, каналы привлечения инвесторов, задействованные в Оренбургской области, их приоритезация и интенсивность использования. Стороны обсудили также организацию работы блока "Привлечение" в проактивном формате.

- Что нам это дало? Во-первых, налаживание контактов и изучение лучших практик, - подвел итог заместитель руководителя КРОО Никита Хилимончик. - В частности, мы узнали о преимуществах размещения представительства спецорганизации в Москве. А также о том, почему некоторые регионы отказываются в моменте от создания преференциальных территорий. Кое-что из опыта коллега мы намерены взять на вооружение: так, планируем использовать образцы НПА Новосибирской области в сфере инвестиционной деятельности.

Справка "РГ"

Кроме Корпорации развития Оренбургской области, участниками первой акселерационной программы НААИР стали Агентство инвестиционного развития Новосибирская области, Фонд развития ХМАО-Югры, Корпорация развития Мурманской области, Агентство экономического развития Ленинградской области, Корпорация развития Енисейской Сибири (Красноярский край/ Хакасия/ Тыва).