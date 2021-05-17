Николаев поручил оказать поддержку строительству жилья в селах

В республике необходимо выработать меры поддержки строительства жилья в малых городах и селах. Об этом на встрече с представителями кредитных и строительных организаций заявил глава Чувашии Олег Николаев.

За последние десять лет уровень строительства жилья в периферийных населенных пунктах снизился с 69 до 27 процентов.

Минстрою республики Николаев поручил запустить механизм возмещения части затрат застройщиков на строительство инженерной инфраструктуры при возведении жилых домов, в которых не менее половины квартир предназначены для льготных категорий граждан. Эта схема запущена в крупных городах в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии - при комплексной застройке территорий компании имеют возможность возвести объекты инженерной инфраструктуры при поддержке бюджета.

- Такая мера поддержки активно используется застройщиками в Чебоксарах и Новочебоксарске. При этом застройщики сельских территорий интереса к ней не проявили, - отметили в республиканском минстрое.

Кроме того, глава Чувашии поручил проверить обоснованность цен на социальное жилье в сельских районах и подготовить предложения по их корректировке с учетом затрат на чистовую отделку.

Так, в настоящее время для расчета стоимости приобретения жилья для детей-сирот и многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, применяется цена, не соответствующая фактическим затратам: в районах - 31 тысяч 486 рублей за 1 кв. метр, в городах Алатырь, Канаш, Шумерля - 32 тысячи 401 рубль.

В течение двух недель минстрой и минтруд республики должны вместе с муниципалитетами проанализировать обеспеченность жильем всех семей с пятью и более детьми, чтобы определить наиболее нуждающихся в улучшении условиях проживания. Сейчас в центре предоставления мер социальной поддержки имеются сведения о 832 многодетных семьях.

По словам Николаева, реализация предложенных мер будет также способствовать устранению дефицита или отсутствия жилья на селе и малых городах, приобретаемых по государственным программам улучшения жилищных условий льготных категорий граждан в рамках начавшейся в прошлом году программы "сельской ипотеки".

- Сегодня мы имеем достаточно большое количество программ государственной поддержки, которые направлены на различные категории населения, которых мы обязаны обеспечивать жильем. Очевидно, что многие проживают в том числе в малых городах и на территории сельских муниципальных образований. При этом мы фиксируем, что зачастую жилье приобретается на вторичном рынке, что по эксплуатационным характеристикам оставляет желать лучшего, - констатировал глава Чувашии.

Руководитель региона подчеркнул, что необходимо в полной мере реализовать потенциал жилищного строительств и достичь показателя по вводу в эксплуатацию в 719 тысяч кв.метров в 2021 году. По прогнозу, к 2026 году в России должно строиться 120 миллионов кв.метров в год - это, в среднем, 0,82 кв.метра на человека. В Чувашии этот показатель составляет 0,49 кв.метра на человека в год, что выше сегодняшних среднероссийских показателей. Однако, большая часть приходится на Чебоксары и Новочебоксарск, в малых городах и сельских населенных пунктах объемы строительства невелики, хотя они обладают достаточной площадью для жилищной застройки. Кроме того, отметил Николаев, в малых городах множество домов со статусом аварийного жилья, есть здания расселенные, но не демонтированные.

- Данные территории также должны рассматриваться в качестве потенциальных площадок для строительства с использованием различных форм государственной поддержки, - глава республики.

По данным минстроя Чувашии, суммарно на территории муниципалитетов находятся 54 свободных земельных участка площадью 25,7 гектара. На них потенциально можно возвести 198 тысяч кв.метров жилья.

По мнению министра строительства ЧП Павла Данилова, гарантированный спрос компаниям-застройщикам обеспечат в том числе и ряд реализуемых государственных проектов. Так, по социальным программам республика должна обеспечить 45,8 тысячи кв.метров - для детей-сирот 23 тысячи кв.метров, для семей с пятью и более детьми - 22,8 тысячи кв.метров.