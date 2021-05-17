Нижегородец убил молодого человека из-за девушки

В центре Нижнего Новгорода на улице Большой Покровской 33-летний мужчина зарезал 19-летнего молодого человека. По версии следствия, убийство произошло из-за девушки.

Как сообщает СК по Нижегородской области, 16 мая в ночное время обвиняемый вместе с друзьями гулял в центре города. Возле дома №44 по Большой Покровской они встретили компанию молодых людей, которые попытались познакомиться с девушками из компании обвиняемого и получили отказ. Возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес удар ножом в область грудной клетки 19-летнего парня.

От полученного ранения он скончался. Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - убийство. Мужчина был задержан в тот же день. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.